《英雄聯盟》LCP、LCK賽區迎來「教練開麥」！教練重要性直線上升能在比賽中與隊伍即時溝通！

《英雄聯盟》職業賽季到現在已經打了 15 年了，這麼長一段時間中，《英雄聯盟》的職業選手們總是傾盡所有，在舞台上替全球觀眾們留下了一個又一個的經典時刻，也讓粉絲們難以忘懷。而除了選手外，對於《英雄聯盟》的職業賽場來說教練職位也非常重要，但過去往往在 BP 階段結束後教練就無法影響比賽走向了，也有觀眾們會戲稱「教練是來訂便當的」，不過，明年賽季《英雄聯盟》韓國 LCK、太平洋 LCP 賽區的教練將更為重要，因為這兩個賽區將引入新的「教練開麥」規則，讓教練能在比賽進行時即時與選手溝通！

(Credit:LOLEsports)

《英雄聯盟》太平洋 LCP 賽區今（3）日確認，明年第一賽段將試行新的「教練開麥」規則。允許隊伍的教練團隊能在比賽中與選手直接溝通。LCP 官方提到，由於過去教練只有在 BP 階段能與選手直接溝通，因此即便在比賽之間能夠進行短暫的講評，但在即時戰術調整上依然受到限制。

因此，新的「教練開麥」就能帶來改善，讓戰隊做出更即時的決策。而根據規則，每一局比賽中最多有三次使用「教練開麥」的機會，每次啟用時間為 45 秒，並且比賽並不會因為「教練開麥」而暫停，戰隊也能自由決定是否啟用「教練開麥」，賽前每支隊伍都能從教練團隊中選出一位教練參與，被選定的教練將只會看到與選手相同的視角，該名教練也在對局結束前禁止對外溝通，選手也不會知道「教練開麥」是否啟用。

並且除了 LCP 賽區之外，「教練開麥」也將同時在明年一月的韓國 LCK 賽區第一賽段「LCK Cup」中登場，Riot Games 也表示，目前還沒有將「教練開麥」推廣至其他賽區與國際大賽的計畫，但會記錄選手與隊伍的回饋、觀眾的反應與穩定度評估，做為未來是否會全面推廣至全球賽區與國際賽事的重要依據。