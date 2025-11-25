《英雄聯盟》LCP傳聞滿天飛！Kaiwing遠征巴西、Talon接替隊伍可能出爐

在《英雄聯盟》世界賽後，各賽區進入轉會期，台港澳所在的 LCP 最大的消息就是打入八強的 CFO 卻一次出走 HongQ、JunJia、Kaiwing 三名成員，讓不少粉絲傻眼，而在沉寂幾日後，GAM 先公布了新選手名單，其餘傳聞則有 Kaiwing 可能會加入日本或巴西隊伍、PSG 的接替隊伍為 FAK 等⋯。

Kaiwing 傳出在日本與巴西隊伍二選一中（圖源：LoL Esports）

GAM Esports 在日前宣布隊伍靈魂人物 Levi 退役後，昨（24）日公布由一名新選手 Draktharr 接替成為新打野，並挖來了 TSW 實力堅強的輔助 Taki 組成新陣容。

其餘隊伍雖然沒有官方消息，但台面下可能也正在波濤洶湧中，例如 Kaiwing 就傳出可能會加入日本或是巴西隊伍，其中巴西隊伍據說就是今年在世界賽淘汰 PSG 的 VKS。

此外，也有消息指出 SHG 會有台灣選手與教練加入，越南隊伍（TSW？）則是會有台灣選手組成台越混合陣容。

至於因為財務問題遭到 Riot Games 踢出聯賽並解散的 Talon Esports，也有謠言指出將會由之前 Frank Esports（FAK）補進賽區內，但一切仍有待官方公布消息。