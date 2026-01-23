《英雄聯盟》LCP王者CFO輕取DFM！Chawy教練認今年「溝通」挑戰比去年更大：「但希望選手多試錯」

2026《英雄聯盟》LCP 聯賽今（23）天迎來 CFO 與 DFM 戰隊的對決，結果賽區王者 CFO 戰隊上週敗給 GAM 之後，這個禮拜明顯感受得出來隊伍更進步了，打的也更協同。兩場比賽都是幾乎在對線期就打出了優勢，隨後一路滾起雪球，順利擊破主堡拿下勝利。賽後 Chawy 教練也接受 Yahoo奇摩遊戲電競的採訪，坦言現在對他們來說最大的的確是溝通問題，除了中路 Pungyeon 的語言問題外，來自不同賽區選手的打法不同、新秀 2274 如何與隊友溝通等，也讓他坦言，今年要克服的挑戰的確比去年更大，不過，聊到教練能介入比賽的「教練開麥啦」時，Chawy 教練反而表示，他更想放手讓選手們自己去溝通、磨合，如此一來才會更有效的快速進步，「也希望大家能多給我們一點時間！」

(Credit:LCP)

廣告 廣告

Yahoo奇摩遊戲電競：Chawy 教練您好，恭喜今天你們乾淨俐落的拿下 2：0 勝利！與上個系列賽相比，你們主要是修正了什麼，才讓你們今天有看起來截然不同的表現？

CFO Chawy：主要是溝通吧，讓 Pungyeon 每天努力練習他的中文，然後我們整隊用中文溝通時也做得更簡單。就是溝通方式變成像是跟小孩子溝通那種感覺。

Yahoo奇摩遊戲電競：距離我們上次在北京聊天已經過去了三個月，沒想到這三個月 CFO 轉變超大，已經幾乎一支全新的隊伍。那麼對於您而言，在八強陣容只留下了 Doggo 與 Rest 後，覺得這個賽季你們最大的難題會是什麼，又準備會如何去解決？

CFO Chawy：主要有兩個最大的困難，第一個是今年有了來自不同賽區的選手，例如從 LCK CL 來的 Pungyeon，以及 LPL 來的 Shad0w。大家也知道兩邊的打法差很多，比方說 LPL 賽區就打得非常激進，看到機會就衝上去，而 Pungyeon 有時就會打的保守一點，不會跟上。所以我做為教練，就是一直叮嚀他們，Shad0w 打慢一點；Pungyeon 與其他三個隊友要打快一點、得跟上這樣，就是大家要在同一個頻率才行。

另一個困難在於「溝通」，有了一個新人輔助 2274，他才 17 歲，還不知道職業賽場上要怎麼跟隊友溝通，以及還有一個從零開始學中文的韓國選手，所以就會有一段長達好幾個月的陣痛期吧。所以我覺得，大家不要太責怪選手的發揮吧，因為要一邊學習不同的語言，還要一邊打出好表現、聽得懂隊友的溝通，對他們的大腦真的很辛苦。

Yahoo奇摩遊戲電競：那麼對於這個全新的 CFO 陣容來說，今年賽季您的目標是什麼？或者我們能夠如何期待今年的 CFO？

CFO Chawy：我覺得一定要去《英雄聯盟》世界大賽吧，第三賽段我們目標一定是冠軍。然後，相比於其他隊伍，比方說越南隊伍他們很大的優勢就是溝通完全沒有問題，而像是 SHG，雖然他們的韓國選手會日文，但新加入的 Corgi 教練肯定也會碰上一些溝通障礙，加上今年改成積分制，前面的每一場比賽能不能贏也很重要，因此越南隊伍前面的優勢就很大。對我們來說，反而是蠻大的劣勢，不過竟然也在這個賽區，因此就是盡快把問題解決，然後去進步、讓 Pungyeon 也每天去學習簡單得中文，讓溝通更順暢。

Yahoo奇摩遊戲電競：您也不斷在訪問中強調「溝通」這個問題，那麼您覺得新的工具「教練開麥啦」，對於幫助 Pungyeon、2274 這樣的新人選手，或者是 Shad0w 這樣來自不同賽區的選手，是否在賽場上真的有所幫助呢？

CFO Chawy：一定是有幫助，但這是個雙面刃。比方說 2274 需要的是經驗，但如果你一直開麥跟他說要怎麼打、要幹嘛，他就會變得很依賴這個東西。所以即便我們透過這個方式在第一賽段拿到冠軍，去了初陣對抗賽，但後面他也不會進步，或者速度變慢。我們寧可他去痛、去輸，然後在復盤時去告訴他為什麼，那個地方要做什麼之類的，一個選手得要自己知道這些。而且我們也不知道這個「教練開麥啦」會持續多久，現在只知道第一個賽段拿來測試這樣。此外，除了會害到選手，也會影響到選手發揮，所以好像大家都不太喜歡。可能有隊伍希望前面拿到好成績就會用吧，但太常用的話，沒有好好的讓這些選手自己去學習、去練習自己的 Call 的話，長期來看絕對是副作用。

Yahoo奇摩遊戲電競：所以聽起來，比起直接給選手解答，您的方式是讓選手自己在賽場上試錯、輸了也沒關係，就是回來檢討之後，要記得這件事就好是嗎？

CFO Chawy：沒錯，《英雄聯盟》這個遊戲畢竟也 16 年了，很多選手也都玩很多年了啊，所以一直以來大家都知道怎麼打。而那些強隊的選手們都很聰明，碰到各種不同狀況他們都知道怎麼發揮，而不是讓第六人告訴他們該做什麼。太依賴的話進步幅度就會慢很多。

Yahoo奇摩遊戲電競：以及，今年 CFO 因為 Pungyeon 也變成一支多語言的隊伍，那麼談到溝通問題，在「教練開麥啦」時又要如何直接與他進行溝通呢？會帶來更多挑戰嗎？

(Credit:LCP)

CFO Chawy：還好，因為每天除了團練、Solo Q 之外，我們也會上中文課程。我也會給他的翻譯、老師一些我們常用的詞，以及他必須學會的詞語。他都有一直在背、一直在學，團練結束後我們也會一起聽遊戲中那些部分他是聽不懂的，或者表達不出來的，他就會去聽、去學習怎麼說。總之，我們就只能一直去練習、比賽，碰到狀況了才知道什麼東西他講不出來、或者聽不懂，才能夠去學習、解決問題。

Yahoo奇摩遊戲電競：到目前為止，您滿意 Pungyeon、2274 這兩位首度登上 LCP 一級聯賽舞台的表現嗎？以及您覺得，他們現在適應這個舞台了嗎？還有必須克服的挑戰是？

CFO Chawy：我不會說滿意，因為比方說 2274，他的經驗真的非常不足。就像去年我也說過，HongQ 需要的也是經驗。這些年輕選手就是需要這個舞台，即便輸了幾把、打得不太好看，痛過後去學習才會進步。不過我們 LCP 賽區就是需要這些年輕選手，有年輕選手的加入我們賽區才會一直進步。

Pungyeon 的話就是卡在溝通問題，沒辦法像他平常說韓語一樣那麼順利。我們也有聽平常他跟朋友在 Discord 一起玩時，他其實能說很多，溝通也非常有效。只是對他而言就是來到不熟悉的地方，還要去學新的語言，困難真的很大。我相信也限制到了他的發揮，而我教他的就是如何去跟隊友配合，讓遊戲玩得更簡單，讓他在學新語言的同時，也能把遊戲簡單化。

Yahoo奇摩遊戲電競：另一個改變是優先選擇權的改動，您認為相比於過去的選邊權對於戰術與 BP 的設計上會帶來什麼影響？以及以您的職業生涯已經這麼久的角度，對於這個遊戲來說，你認為到底是選邊能帶來更多優勢，還是先選／後選角才能有優勢？

CFO Chawy：其實一直以來選邊都是為了選角順序，要先選還後選之類的。大家不會單純的因為想要藍方，所以就去搶藍方，這個情況幾乎不到 1% 吧。雖然紅藍方有所差別，比方說藍方可以偷吃小龍、紅方偷吃巴龍之類的，但說真的，選擇先／後選順序的影響力一定大於紅藍方選擇。《英雄聯盟》的藍方可能有多一點點優勢，但終究不會像是 BP 順序一樣影響那麼大。

Yahoo奇摩遊戲電競：有什麼想與 CFO 的粉絲們說的呢？