《英雄聯盟》LCP開幕戰GZ 1Jiang曝回歸台港澳賽區原因，喊話老對手Rest：「會發起挑戰！」

2026《英雄聯盟》LCP 聯賽今（16）天正式點燃戰火，第一場比賽 GZ 戰隊雖然先下一城，但隨後卻被 TSW 連勝兩局，成功翻盤。賽後 Yahoo奇摩遊戲電競也特別採訪到從中國 LPL 賽區回歸台港澳賽區的 GZ 戰隊上路 1Jiang，他也與我們分享，自己這次回歸希望能打破大家心中他只會玩鬥士的印象，也認為新一季的上路環境仍然可能會以坦克為主軸，並且也對 PCS 時期僅存的老對手 Rest 喊話：「上次以我們勝利告終，這次也會以衝擊者姿態發起挑戰！」

Yahoo奇摩遊戲電競：今天的結果比較遺憾，自己對於今天的 LCP 首秀打幾分呢？與 PCS 時相比，你覺得現在重返台港澳地區，自己最進化的地方是什麼？

GZ 1Jiang：因為今天輸了嘛，我對自己的要求比較高，所以我會覺得不及格。但我覺得整體來說，我們五個人的團戰發揮還不錯。至於進步最大的地方，可能是跟隊友的溝通吧！

Yahoo奇摩遊戲電競：哈囉 1Jiang，最主要是什麼原因，才讓你決定離開 LPL 賽區，回到台港澳地區的舞台上呢？

GZ 1Jiang：這中間發生了蠻多故事，但簡短來說，這個休賽期中，去試訓的時間其實蠻緊迫的，而 LCP 的開賽時間比較晚，LPL 那邊則變動得很快，所以就想說回來找找機會這樣。

Yahoo奇摩遊戲電競：回到你 2024 年剛出道那時候，在 PCS 賽區也被稱為是「上路超新星」的一位超級新秀，那麼在歷經了一年強度更高的 LPL 賽區淬鍊後，你今年又打算以什麼樣的面貌回到這個舞台上？

GZ 1Jiang：就希望可以打破大家以往覺得我只會玩鬥士的濾鏡吧。

Yahoo奇摩遊戲電競：確實也看到了今天你拿出卡桑蒂、賽恩這些坦克英雄，為什麼會有這種轉變呢？

GZ 1Jiang：去年在 LPL 時由於我們都是新人，新人陣容比較常發生的就是有一個位子會比較被犧牲，而那時候就是我接下了這個任務，從 LPL 學到了這些東西這樣。

Yahoo奇摩遊戲電競：這一季的《英雄聯盟》也加入了全新的路線任務機制，但例如上路的任務獎勵是 20 等等級上限這點來說，似乎對鬥士更有利，你又是如何看上路的路線任務對上路環境的影響呢？

GZ 1Jiang：當前版本鬥士的出場率的確會增高，但還是以坦克為主吧，因為亞菲利歐、尤娜拉這些角色還是蠻強的，就需要一個前排。

Yahoo奇摩遊戲電競：那麼你覺得這個任務獎勵怎麼樣？因為似乎社群中有所討論，覺得這個任務獎勵太後期了，玩不到所以不太實用？

GZ 1Jiang：因為我們也只打了第一場比賽，所以我還無法很好的判斷 20 等到底好不好達成。但以排位的經歷來說，其實還蠻好達成的。

Yahoo奇摩遊戲電競：這次回歸也代表你與 FAK 的隊友 JimieN 再續前緣，覺得感覺怎麼樣呢？有什麼想特別對他說的？

GZ 1Jiang：能跟以前認識的隊友再度當隊友蠻開心的，因為就很熟悉的他的打法。想跟她說的就是，給自己多一點自信，別太低估自己！

Yahoo奇摩遊戲電競：你這次回歸之後，回顧你過去在 PCS 賽區那時候，到了 LCP 只剩下 Rest 仍有機會與你正面交手，你會如何準備與他的對決呢？又想與這位老對手說什麼？

GZ 1Jiang：上次在 PCS 的季後賽對決是以我們的勝利告終，但我相信他也變得非常非常厲害了，所以我會以衝擊者的姿態，好好向他討教！

Yahoo奇摩遊戲電競：提到 Rest，今年的 GZ 戰隊隊員包括你在內似乎都與 CFO 有些淵源，被許多粉絲戲稱為「CFO 復仇者聯盟」，你會如何期待與他們交手的火花呢？

GZ 1Jiang：其實這可能就大家的玩笑吧，因為我們之間都沒有什麼愛恨情仇，大家都還是好朋友！

Yahoo奇摩遊戲電競：時隔一年再度回到了台灣觀眾的眼前，與以前不同，這次大家會到現場幫你們加油打氣，想與粉絲們說什麼？

GZ 1Jiang：謝謝粉絲的到場支持，非常對不起今天輸了，可能會害你們不開心！

Yahoo奇摩遊戲電競：那麼今年回到 LCP 賽區之後，今年賽季想要達成什麼目標？