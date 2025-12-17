《英雄聯盟》LCP 轉會期爆料流出：CFO 最後中路選擇揭曉，FAK 有望接手 PSG 空缺
2025《英雄聯盟》職業賽季的轉會期進入尾聲，太平洋 LCP 賽區中，來自原本台港澳賽區的兩支隊伍：今年上演大驚奇，一路殺進世界大賽八強的 CFO 無法留下八強陣容、PSG 戰隊由於欠薪問題，財務狀況不佳而被 Riot 公告終止雙方合作協議，從 LCP 中除名，讓許多台港澳的粉絲都擔心明年該支持 LCP 賽區中的哪支隊伍。不過，昨（16）日有新爆料消息傳出，CFO 的 2026 年新陣容已經大致底定，而 PSG 戰隊離開聯賽後的名額空缺預計有望由賽區整併前同樣在 PCS 聯賽奮戰的 FAK 戰隊接手重返一級聯賽。
昨（16）天韓國論壇 fmkorea 流出了關於明年《英雄聯盟》LCP 賽區的陣容爆料，最受 LCP 台灣粉絲們關注的 CFO 戰隊在之前宣布輔助 Kaiwing、打野 Junjia、中路 HongQ 與上路 Driver 接連離隊後，除下路 Doggo 合約仍未到期外，近期連日來宣布了上路 Rest 成功續約、打野引進前 BLG 打野 Shad0w 與輔助選擇簽下之前在 DCG 效力的 Orca。最後的中路選擇上被爆料將簽下從 2021 年開始就在 LCK 賽區次級聯賽打滾的 Pungyeon，另一名上路選手也可能會讓自家二隊上路 Zkai 升上一軍，組成 2026 年的新陣容。
在其他隊伍的部分，MVKE 在 Shogun、Sty1e 離隊後，可能會選擇補進 Team Flash 的下路 Puddin，而日本 DFM 戰隊在中路老將 Aria 離隊後，可能會讓二隊中路 Citrus 升上一軍，來到 LCP 競爭。
除此之外，SHG 戰隊已經確認全員續約，TSW 的輔助 Taki 換新東家，加盟GAM 挖走，也讓 TSW 選擇了新輔助 Bie 正式加盟，而透過升降賽新加入 LCP 賽區的 DCG 戰隊也將以他們目前的陣容，上路 Flauren、打野 665、中路 HongSuo/Xiaoxiang、下路 Feng 與輔助 ShiauC 登上 LCP 舞台，重回一級聯賽。
而爆料也指出，由於 Talon 戰隊爆發財務與欠薪問題，被 Riot 終止合作、離開 LCP 賽區後多出來的隊伍名額可能會由之前參與 PCS 聯賽的香港隊伍 FRAK Esports（FAK）回歸接手，不過由於 FAK 之前也同樣爆出過財務問題，因此 Riot Games 還在謹慎考慮中。
其他人也在看
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 97
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 72
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 156
NBA》尼克第四節猛烈攻勢逆轉馬刺 成功抱走NBA Cup冠軍與53萬美金獎金
NBA Cup（NBA盃）今天（17日）在賭城拉斯維加斯舉行，由聖安東尼奧馬刺對決紐約尼克，進行最終決賽。此役前三節尼克雖落後，但在第四節成功限制馬刺得分，再加上Jalen Brunson、OG Anunoby等主力火力支援，打出35比19的猛烈反擊。最終，尼克以124比113擊敗馬刺，成功奪下2025-26年NBA Cup冠軍金盃，每名球員也可獲得高達53萬美金（約台幣1600萬）的豐厚獎金。Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前 ・ 8
Yahoo十大娛樂人物｜Lulu好事成雙、大S、方大同等巨星殞落…金秀賢、王大陸爭議事件延燒
2025年是交織著收獲和失去的一年，回首這一年來娛樂圈有所動盪，有些人離開，有些人報喜，有些人經歷苦難，有些人成長茁壯。今年Yahoo十大娛樂人物包括突然離開我們的大S、方大同、顏正國，還有陷入陰謀論的中國演員于朦朧，因爭議事件頻頻躍上媒體版面的有韓星金秀賢、王大陸、江祖平。雨過天晴的則有Lulu與陳漢典宣布婚訊、沈玉琳患病但逐漸好轉中，以及離婚後更美麗的陳妍希。馬上來看看今年的他們因為什麼事件成為話題焦點吧。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 3 小時前 ・ 20
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 206
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 3 小時前 ・ 8
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 103
MLB/撿到大谷翔平全壘打！他拒6千萬報價 執意上平台拍賣
洛杉磯道奇球星大谷翔平在今年季後賽曾上演投打二刀流，6局10K外加單場三響砲，該役的第三轟落入觀眾席被一名35歲拳擊教練佛羅雷斯（David Flores）撿到，而這顆紀錄球，如今將透過拍賣公司進行公開競標，據悉，他曾婉拒高達200萬美元（約新台幣6296萬元）的私下收購報價。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 18
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒聲請一次傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 43
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 8
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 194
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 167
賈靜雯「全空美背」禮服太狂！51歲直接美回31歲 被封「美貌權威」太合理！
黑色禮服正面以網紗結構勾勒線條，刺繡與流蘇細節集中在肩頸與手臂位置，視覺層次明確卻不顯雜亂，站姿一拉開，氣場自然撐滿畫面！即使在生圖鏡頭下，輪廓、比例與狀態依然穩定，難怪會被形容是「一站就封神」的紅毯瞬間。不過真正讓這套造型被記住的關鍵，在於轉身之後！背...styletc ・ 8 小時前 ・ 6
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 119
小16歲嫩妻爆曾交往富商王廣德10年！江柏樂靠施法娶到她 不忍回應了
命理專家江柏樂和小16歲妻子雯雯結婚多年，育有兩子，家庭生活幸福美滿，不過近日地產大亨王廣德在飯局上，爆料過往和雯雯有一段「爺孫戀」，驚人內幕在社交圈內不脛而走。對此江柏樂也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 16
2026最新旅遊補助來了！每人最高領2000元，隔天免費玩26家遊樂園
為刺激國內觀光發展，交通部規劃於2026年推出多項旅遊補助，其中生日住宿補助將於明年１月率先啟動，每月抽選1000人獲得1，200元補助。而平日住宿補助方案預計4／1正式上路，提供第１晚800元、續住食尚玩家 ・ 6 小時前 ・ 11
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4