《英雄聯盟》League Awards「HongQ」奪年度最佳新人！全場最大獎由Chovy拿下

由《英雄聯盟》歐洲 LEC 賽區前賽評 Caedrel 舉辦的「League Awards」今年已經邁入第二年，今（29）天凌晨公布了今年的得獎人選，表彰 2025 年《英雄聯盟》全球職業賽季的所有傑出選手、難忘時刻。而今年的年度最佳隊伍實至名歸的由成功寫下三連霸的 T1 戰隊拿下，不過年度最佳選手最後則由 Gen.G 戰隊中路 Chovy 收入囊中。而 LCP 賽區的超級新秀 HongQ 這次擊敗全球《英雄聯盟》職業賽場上的新秀，獲得了年度最佳新人肯定，至於 LCP 賽區的最佳選手則是同樣來自 CFO 戰隊的 Doggo。

(Credit:LOLEsports)

《英雄聯盟》前歐洲 LEC 賽區賽評 Caedrel 主辦的 League Awards 2025 今（29）天凌晨正式揭曉所有獎項的得獎人，全球五大賽區的年度最佳選手分別是：Inspired（LTA）、Caps（LEC）、Tarzan（LPL）、Bdd（LCK）、Doggo（LCP），其中歐美兩大賽區的 Caps 與 Inspired 在去年之後又再度榮膺獎項，成功二連霸。而韓國 LCK 賽區的年度最佳選手雖然頒給了今年效力於 KT 戰隊的 Bdd，但最後的最大獎，今年 League Awards 的年度最佳選手則頒給了今年整年都宰制中路賽場的 Gen.G 戰隊中路 Chovy。

而 LCP 賽區的超新星，CFO 戰隊的中路 HongQ 在今年賽場上的大放異彩與超齡表現也獲得肯定，在登上一級職業聯賽賽場第一年就帶領賽區重返《英雄聯盟》世界大賽八強後，也順利拿下 League Awards 的「年度最佳新人」獎項。至於今年的「年度最佳時刻」也毫不意外的頒給了 T1 戰隊的《英雄聯盟》世界大賽三連霸，而這次年度最佳操作則是在《英雄聯盟》世界大賽的八強賽上，T1 輔助 Keria 假裝成夜曲騙到 AL 戰隊，順利收下團戰勝利的操作。

League Awards2025 完整得獎名單：