《英雄聯盟》League Awards正式揭曉！HongQ真的是超新星榮獲年度最佳新秀選手肯定！
由《英雄聯盟》歐洲 LEC 賽區前賽評 Caedrel 舉辦的「League Awards」今年已經邁入第二年，今（29）天凌晨公布了今年的得獎人選，表彰 2025 年《英雄聯盟》全球職業賽季的所有傑出選手、難忘時刻。而今年的年度最佳隊伍實至名歸的由成功寫下三連霸的 T1 戰隊拿下，不過年度最佳選手最後則由 Gen.G 戰隊中路 Chovy 收入囊中。而 LCP 賽區的超級新秀 HongQ 這次擊敗全球《英雄聯盟》職業賽場上的新秀，獲得了年度最佳新人肯定，至於 LCP 賽區的最佳選手則是同樣來自 CFO 戰隊的 Doggo。
《英雄聯盟》前歐洲 LEC 賽區賽評 Caedrel 主辦的 League Awards 2025 今（29）天凌晨正式揭曉所有獎項的得獎人，全球五大賽區的年度最佳選手分別是：Inspired（LTA）、Caps（LEC）、Tarzan（LPL）、Bdd（LCK）、Doggo（LCP），其中歐美兩大賽區的 Caps 與 Inspired 在去年之後又再度榮膺獎項，成功二連霸。而韓國 LCK 賽區的年度最佳選手雖然頒給了今年效力於 KT 戰隊的 Bdd，但最後的最大獎，今年 League Awards 的年度最佳選手則頒給了今年整年都宰制中路賽場的 Gen.G 戰隊中路 Chovy。
而 LCP 賽區的超新星，CFO 戰隊的中路 HongQ 在今年賽場上的大放異彩與超齡表現也獲得肯定，在登上一級職業聯賽賽場第一年就帶領賽區重返《英雄聯盟》世界大賽八強後，也順利拿下 League Awards 的「年度最佳新人」獎項。至於今年的「年度最佳時刻」也毫不意外的頒給了 T1 戰隊的《英雄聯盟》世界大賽三連霸，而這次年度最佳操作則是在《英雄聯盟》世界大賽的八強賽上，T1 輔助 Keria 假裝成夜曲騙到 AL 戰隊，順利收下團戰勝利的操作。
League Awards2025 其他獎項：
年度最佳播報：Chronicler
年度最佳電競內容創作者：IWDominate
年度最佳社群創作者：Thebaus
