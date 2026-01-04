《英雄聯盟》LPL新賽季即將開打！HongQ、JunJia登開幕戰正面迎戰TES

雖然 2026 年才剛到來，但新一年的《英雄聯盟》職業賽季馬上就要回歸了。昨（3）天《英雄聯盟》中國 LPL 賽區正式宣布，第一賽段將於 1 月 14 日開始點燃戰火，14 支隊伍將被分為三個小組，將進行三個禮拜的組內賽，接著將進行相當於賽段季後賽的「騎士之路」與淘汰賽，決定誰能搶下兩張初陣對抗賽門票，而今年與 CFO 戰隊的隊友們一起上演大驚奇，休賽期轉投 LPL 賽區 JDG 戰隊的 HongQ 與 JunJia 也確定將在開幕戰登場，出戰 TES 戰隊。

(Credit:JDG)

廣告 廣告

根據《英雄聯盟》中國 LPL 賽區官方昨（3）天公布的戰隊分組，14 支隊伍將被分為「登峰」、「堅毅」與「涅槃」組，其中登封組有 BLG、AL、TES、IG、JDG、WBG 等 6 支隊伍；堅毅組則是 NIP、WE、EDG、TT 四隊，涅槃組則有 LGD、UP、LNG 與 OMG 戰隊。這三個小組從 1 月 14 日開始將進行雙循環 BO3 組內賽，而後將依據組內賽成績，登峰組前四名隊伍將直接晉級淘汰賽，而涅槃組的最後兩名會直接被淘汰。

(Credit:LPL)

其他隊伍將進行「騎士之路」，選出另外四張晉級淘汰賽階段的隊伍，淘汰賽階段將進行雙敗賽制，決定 LPL 賽區挺進 2026《英雄聯盟》初陣對抗賽的兩支隊伍。而 2026《英雄聯盟》LPL 賽區的第一場比賽將由 WBG 與 IG 戰隊打響，隨後 JDG 戰隊與 TES 戰隊也將於開幕日中登場。

JDG與HongQ將在LPL開幕戰中登場(Credit:LPL)

因此到時候或許我們就能看到，今年在 LCP 賽區與 CFO 戰隊一起上演大驚奇，重返世界大賽八強的中野組合 HongQ 與 JunJia 在加盟 JDG 戰隊，並且經過德瑪西亞盃的洗禮之後有沒有與隊伍成功磨合了，而 HongQ 這位年僅 18 歲的賽場超新星也讓人非常期待，他能不能將自己的天賦帶上 LPL 賽區的舞台，繼續帶來亮眼表現。