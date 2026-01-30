《英雄聯盟》LPL觀眾為何持續流失？收視與現場人數下滑引發討論

《英雄聯盟》S16 賽季已經開始一段時間了，世界各地的職業聯賽也正在如火如荼的進行著。日前有相關數據統計韓國 LCK 聯賽 T1 戰隊的聯賽場均收視人數接近 100 萬人，即便是觀看數據最低的隊伍也有場均約 36 萬人同時收看，可見《英雄聯盟》電競在韓國本土的吸睛能力。與此相對的是有中國觀眾發現中國 LPL 聯賽的關注度正在持續降低，雖然官方直播的人氣依然很高但留言互動的人數大不如前，甚至到現場觀賽的觀眾也顯著減少，種種現象讓「LPL 為什麼流失觀眾」的討論又再度掀起。

今年 LPL 首戰 IG 對戰 WBG 的 Bilibili 官方頻道 VOD 只累積了 46.3 萬觀看，比起去年 OMG 對戰 WBG 的 65.1 萬是顯著下滑，甚至其他對戰的點閱數有些還不及 10 萬，並且有人發現比賽直播時的彈幕（留言）數量也少了很多。由於 LPL 轉播使用的直播平台不會顯示觀眾人數而是以計算方法不明的熱度代替，VOD 的點閱率、彈幕數量被視作判斷觀眾熱情的一種指標，所以有人據此確認今年觀眾依然正在流失。

聯賽的現況讓中國論壇又再度開始討論起有關 LPL 觀眾減少的問題，有網友指出近期比賽導播很少放出現場觀眾席的遠景鏡頭，因為場下觀眾數量極少。相關的狀況也發生在 Co-stream 比賽的中國二路主播身上，除了觀看數據下降以外，UP 對戰 LGD 比賽開場觀眾席稀疏卻相對整齊的應援聲還讓前 WBG 打野 Tian 吐槽「感覺現場只有兩三個人。」也有人質疑是工作人員特地安排觀眾喊聲，營造現場人山人海的假象。

關於 LPL 觀眾流失的話題大概在 2025 年初的時候便有過一陣熱議，當時有觀眾發現 2025 年 LPL 開幕賽的 VOD 觀看數比起 2024 年有極大的下跌，就算流量隊伍上場了整體觀眾數量還是呈現下降趨勢。那時候多數的觀點認為國際賽的屢次失利加上許多熱門選手告別賽場，讓觀眾失去了期待自然也不會收看聯賽。現在同樣的話題再度出現，除了 2025 年 LPL 國際賽成績不佳、TheShy 等明星選手離開以外，不少人表示登峰、堅毅、涅槃的分組賽制讓中後段隊伍的比賽乏人問津，賽場外選手又時不時會有負面事件出現影響了觀眾的支持意願。另外也有去過線下場館的觀眾吐槽門票費用高、比賽時間到了還在工商贊助等問題讓人不會想再次進場，過往一票難求的景象已經難以重現。

目前 LPL 賽區相比 17 隊的全盛時期已經縮編至 14 隊，雖然前段隊伍仍在持續投入補強陣容但不少後段隊伍已經處於關閉錢包的狀態，與之相對的是聯賽觀眾數量也在下滑。論證為何 LPL 或其他地區聯賽走向衰退需要以宏觀的角度檢視電競產業的體質還有經濟、政策、遊戲本身的因素，但對於觀眾而言讓他們決定是否要步入場館或打開直播的因素就是戰隊成績和自己喜愛的選手，也是大概如此才會一直有人說 LCK 跟 T1 快要把 LPL 打散了。