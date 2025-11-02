《英雄聯盟》LPL都要被T1打沒啦！傳兩戰隊要解散「甚至拿過世界冠軍」
《英雄聯盟》中國 LPL 聯賽自 2024 年底開始屢次傳出贊助商退場、多支隊伍萌生退出聯賽念頭的消息，雖然最後只有 RA 一支隊伍解散所以 LPL 在今年仍有 16 支隊伍參賽，但是賽制改變、不強制要求 LPL 隊伍參與次級聯賽等政策還是讓人感覺聯賽正在縮減。如今世界大賽還沒結束，中國社群卻再度有傳聞稱有兩支 LPL 隊伍即將解散，它們就是老牌隊伍 RNG 與前世界冠軍隊伍 FPX。
2 日 T1 在世界大賽四強戰裡擊敗 TES，宣告中國 LPL 賽區無緣今年的世界冠軍爭奪。賽後中國著名消息人士在個人微博發文稱：「趕在 LPL 的隊伍失利之後說幾個事兒吧，RNG 與 FPX 下賽季退出 LPL，所以下賽季只會有 14 支隊伍，10 年期的聯盟約也沒兩年就要結束了，隊伍名額會繼續縮減，混吃等死的日子以後可沒有了，重新洗牌重新開始吧。」直指 RNG 與 FPX 或將解散《英雄聯盟》戰隊，但之後涵藝重新發文時已把 RNG 與 FPX 的部分刪除。
同時另一名著名消息人士也發文表示「U 和 L 也滿想撤的」，似乎暗示 UP 和 LNG 兩支隊伍也有意願退場。雖然上述資訊未經證實，但觀眾對於 LPL 近況與未來的擔憂是一直存在的。
RNG 曾是三屆 MSI 冠軍並兩度闖入世界大賽決賽；FPX 則是 2019 年的世界大賽冠軍，但到了現在他們都已經是聯賽吊車尾的隊伍。回顧中國 LPL 賽區在 2017 年時共有 10 支隊伍，在 2018 年聯盟化擴大至 14 隊，到了 2019 年進行席次競標並吸收次級聯賽冠軍隊後變成 16 隊，最終 2019 年的年底 LPL 再度進行席次競標由 eStar 得標，LPL 進入到 17 隊參賽的全盛時期。
不過隨著宏觀經濟改變、2020 年至今 LPL 賽區僅取得一次世界冠軍、戰隊出資者熱情散去、隊伍難以永續經營等因素，不光越來越多隊伍選擇節省成本任用較弱的選手參賽以外，也不斷有隊伍想要解散的風聲傳出，甚至產生了「LPL 再不拿冠軍就要完了」的論調。
去年底 RA 解散時有流言稱 LPL 官方以排隊的方式限制每年的退場隊伍數量、在 2026 年時聯賽會縮編至 14 隊，剛好對應如今 RNG 與 FPX 跟其他隊伍想要退出聯賽的傳聞，不過 RNG 退場應該是因為母公司經營不善宣布破產加上訴訟纏身。總之一切應以官方公告為主。
