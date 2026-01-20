《英雄聯盟》MMORPG迎來強力新血！前《魔獸世界》首席製作人Raymond Bartos加入團隊

Riot Games 旗下最受全球玩家期待的新項目，肯定就是開發多年的《英雄聯盟》MMORPG 計畫，雖然 2024 年初宣布砍掉重練，加上首席製作人「鬼蟹」（Greg Street）離職，但執行長仍然確認項目進行中。而最近該項目又有新的人事消息，前暴雪（Blizzard）《魔獸世界》首席製作人 Raymond Bartos，正式宣佈加入 Riot Games，並投入該公司的 MMO 開發團隊。

英雄聯盟 MMORPG 仍然在開發中。（圖源：Riot Games）

Raymond Bartos 在個人 X（推特）上證實此事，他表示自己將和過去的老朋友 Orlando Salvatore 再次合作。Bartos 指出，兩人曾在《魔獸世界》團隊共事過，這次「重新組隊」讓他相信雙方能很快就能進入狀態。

而針對加入 Riot 的決定，Bartos 特別提到在面試過程中，他深刻感受到公司對於仁慈、尊重與關懷等核心價值的重視，認為這些東西不只是單純的口號，而是團隊真正有在落實的文化。他承諾將致力於為玩家創造價值，目標是打造出一款能讓玩家享受的 MMO 體驗。