《英雄聯盟》Oner整慘Faker！反應力挑戰突襲放尺，李哥來不及反應吃虧了

《英雄聯盟》年底的電競盛事 2025 紅牛盃已經圓滿結束，在為期兩天的表演賽事裡 T1 大戰了 G2、德國隊伍 NNO、Caedrel 建立的隊伍 LR 共三支隊伍，過程中效果盡出帶給觀眾們有趣的觀賽體驗。除了場內的熱鬧氣氛以外紅牛也在場外讓 T1 的選手們進行不少娛樂挑戰，其中一項測試反應力的直尺挑戰讓 Faker 吃了不少苦頭，原因在於他的對手 Oner 在挑戰裡把握機會整了自己一頓。

Oner 這次在智商對決裡勝利了（來源：Red Bull Gaming）

今年紅牛利用了邀請 T1 全隊前往德國參加表演賽的機會，在媒體日讓 T1 選手拍攝了不少影片。諸多外絮裡除了 「被分手時的反應」 與 「Faker 五秒計時挑戰」 以外，還有考驗電競選手反應能力的小挑戰。紅牛先是請來 T1 打野選手 Oner 玩了一次 抓棍器 ，在隨機掉下六根棍子裡 Oner 抓住了五根；之後輪到 Faker 進行直尺挑戰，內容是 Oner 抓著直尺，Faker 需要在 Oner 放掉直尺的一瞬間捏住。這個直尺挑戰一共有兩次， 第一次 Oner 看 Faker 全神貫注，於是就假裝轉頭問工作人員是否要開始的同時馬上放掉直尺，來不及反應的 Faker 挑戰失敗，順利整到 Faker 的 Oner 非常開心； 第二次 Oner 幾次假裝放尺試探 Faker，但早有準備的 Faker 還是在真正掉落的時候捏住直尺。

廣告 廣告

大成功（來源：Red Bull Gaming）