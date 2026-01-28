《英雄聯盟》Oner親揭提前續約到2028內幕：「在T1打比賽非常快樂！」

去年 12 月，自 2021 年起升上《英雄聯盟》韓國 LCK 賽區傳奇戰隊 T1 的一軍陣容後，就站穩 T1 先發席位的打野選手 Oner 在自己的生日影片中宣布，將與 T1 繼續續約 2 年，合約將直到 2028 年才到期，無疑是讓這隻傳奇戰隊吞下了定心丸，直接確定了到 2028 年賽季的中野搭檔組合。而最近 Oner 接受了專訪，透露了決定提前續約的最大原因是因為在 T1 比賽真的非常快樂，而即便在他成功與隊友們拿下《英雄聯盟》世界大賽三連霸這個史無前例的成就後，他表示由於 Faker 的啟發，因此自己仍然有動力能繼續拿下更多冠軍。

(Credit:LOLEsports)

《英雄聯盟》韓國 T1 戰隊打野選手 Oner 日前接受韓媒訪問，談到去年 12 約他在生日影片中官宣與 T1 提早續約到 2028 年的決定時，透露：「其實沒什麼特別偉大的理由，就只是在這個團隊裡比賽非常快樂。此外，T1 粉絲們給我的應援是我在賽場上的極大動力來源，我想一個個達成尚未達成的目標，並且與 T1 的粉絲們分享更多、更大的幸福。此外，我也非常羨慕那些在同一個戰隊長期效力的選手。」，因此最後他才與 T1 提前續約，直到 2028 年合約才到期。

而對於 Oner 而言，在去年與 T1 的其他四名隊友們：Faker、Keria、Gumayusi、Doran 一起成功下世界冠軍，寫下《英雄聯盟》世界大賽三連霸的紀錄後無疑也是達成了前無古人的傳奇成就，談到完成成就後的未來動力，Oner 就表示受到了 Faker 激勵：「三連霸對我來說確實是瞭不齊的成就，但和坐在我旁邊的 Faker 相比，他的職業生涯更加不可思議。10 次 LCK 冠軍、6 座《英雄聯盟》世界大賽的冠軍獎盃。每次看到他，我就覺得我必須全力以赴，拿下更多冠軍。」，並且表示，希望能讓退役之後的自己看到這一段旅程時，也能感到滿意與自豪。

此外，對於今年賽季，Oner 也很有自信的表示，感受到了隊伍一直在進步，因此只要堅持到最後，他們就有能贏下來的赤信。也希望能穩扎穩打的完成所有賽程，並且拿下好成績。