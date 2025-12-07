《英雄聯盟》Peanut兵役延期了！直播狂讚Faker「三連霸」：到底怎麼做到的？
隨著今年 10 月 29 日，《英雄聯盟》世界大賽的八強賽上 Gen.G 以 3：1 擊敗了 HLE 挺進四強，也代表 HLE 當時的傳奇打野 Peanut 出道 11 年以來的世界冠軍夢夢碎。Peanut 自 2016 年以來拿過了 6 次 LCK 冠軍與一次《英雄聯盟》季中邀請賽的冠軍，但他的獎盃櫃中卻總是缺少了一座最重要的召喚師獎盃，生涯 7 度挺進《英雄聯盟》世界大賽都挑戰失敗。而他本來在今年世界賽結束之後就要入伍服役，但他的兵役卻已經確認被延期到明年才要入伍，因此這段時間也將開實況與粉絲互動，近日在實況中聊到奪冠這件事時也有幾分羨慕的表示，「為什麼 Faker 可以三連霸呢...」
隨著今年《英雄聯盟》世界大賽止步八強，HLE 戰隊的打野選手 Peanut 也因為收到兵役通知而選擇退役，本來打算世界賽打完之後就入伍服役。沒想到，近日他卻突然開直播表示，自己的兵役已經被延到明年才會入伍了，因此接下來可以開直播與粉絲們互動，度過這段時光。
而 Peanut 在直播中聊到傳奇選手 Faker 這件事時，也帶了幾分羨慕的表示，「真的太神奇了，Faker 為什麼可以三連霸！」，而事實上，在 Peanut 長達 11 年的職業選手生涯中，曾 7 度挺進《英雄聯盟》世界大賽，其中在 2016 年在世界賽上被 SKT 淘汰後，2017 年時他就成功去到當時的 SKT 成為 Faker 的隊友，拿下了當年的《英雄聯盟》季中邀請賽冠軍、也挺進了 2017《英雄聯盟》世界大賽總決賽。
只可惜，那年在《英雄聯盟》世界大賽冠軍賽的賽場上，Ruler、Crown 等人領軍的 SSG 真的太強了，直落三終結 SKT 第一次挑戰三連霸的夢想，而 Peanut 也與《英雄聯盟》世界冠軍失之交臂。隨後 Peanut 直到 2020 年才回到了《英雄聯盟》世界大賽的舞台上，但那時他與 LGD 卻連淘汰賽都進不去，2022 年加入 Gen.G 後，直到今年也已經連續 4 次挺進《英雄聯盟》世界賽，但最好成績也只走到 4 強，讓這位許多粉絲心中的傳奇打野選手直到生涯的最後一刻仍然抱憾退役。
而或許讓 Peanut 更羨慕的是，當年第一次挑戰三連霸失敗的隊友 Faker，八年之後成功一嚐夢想，成功鑄就了自己的三連霸偉業，而他卻仍然沒辦法一圓冠軍夢。
