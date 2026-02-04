《英雄聯盟》Peanut慶生曝光Faker豪宅房間，網笑：太像戰隊訓練室了吧

《英雄聯盟》人氣選手 Peanut（韓旺乎）在去年世界賽結束後正式退役，目前正在等待服兵役。而昨天生日的他，到 Faker 的「豪宅」與眾人一起慶生意外引起討論，因為這個房間實在太像「戰隊訓練室」了。

小花生 28 歲啦（圖源：Peanut / LoL Esports）

2 月 3 日生的 Peanut 昨天到 Faker 家中慶生，他在 Instagram 表示：「謝謝大家給我這麼多生日祝福 😄，今年生日也收到了滿滿的愛呢（還有一些沒能放進來的，真的很抱歉），也再次感謝總是為我準備活動的粉絲們！！收到這麼多愛，今後我也會更加努力地生活與前進。」

其中的影片曝光唱生日快樂歌的片段，不過由於李哥的家太豪華意外引起很多人注意，因為一般人家可能只會放一台電腦，不過 Faker 的這個房間就放了好幾台，整個擺設與佈置就宛如戰隊訓練室一樣，讓很多人驚呼：「這個家太誇張了」、「不愧是李哥的城堡」、「怎麼有人把家裡佈置成公司的樣子」、「在家就有一個練習室」、「主人還穿著週邊T-Shirt去關燈」、「家裡應該也開一間海底撈」。而事實上這個房間曾在 T1 的 Faker 紀錄片曝光過，是由李哥的爸爸處理的，除了可以讓他放粉絲的禮物之外，也有一個地方招待朋友到家裡玩。

這個房間曾在 Faker 紀錄片曝光過（圖源：T1）

根據 Peanut 本人的說法，他最快會在三月底左右入伍，最慢則是有可能會到五月才入伍。