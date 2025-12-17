《英雄聯盟》Peanut還有「最後一舞」！攜手2016年ROX前隊友出戰SOOP自辦比賽爭冠軍
隨著今年的《英雄聯盟》世界大賽的八強賽上 Gen.G 3：1 擊敗了 HLE，也代表傳奇打野 Peanut 又一次止步於世界賽八強階段。而對於明年必須入伍服役的他來說，也只能宣布結束 11 年的《英雄聯盟》職業選手生涯，等待明年踏入軍旅生涯。不過，由於之前 Peanut 分享自己的兵役被延期了，因此這段期間他能夠繼續透過直播與粉絲們互動，並且除此之外，Peanut 也將獲得另一次「最後一舞」的機會，因為接下來他將在直播平台 SOOP 舉辦的 SLL 冬季賽季後賽中登場，與 Smeb、PraY、Kuro 等 2016 年 ROX 時期的前隊友們一起，爭奪冠軍！
事實上，SLL 賽事是 SOOP 自己舉辦的業餘性質賽事，通常都慧要求許多前《英雄聯盟》職業選手與實況主一起共襄盛舉。而在 2025 年冬季賽上更邀請了休賽期的 DuDu、Pyosik、Peter、Willer、Andil、LazyFeel 等現役職業選手一起玩，每支隊伍都能選擇一個選手加入隊伍助力。
而今年剛結束 2025《英雄聯盟》世界大賽後退役的 Peanut 也作為隊長，與 2016 年 ROX 時期上演大驚奇的前隊友 Smeb、Kuro、PraY，還有前選手 SnowFlower 一起組隊參加，並且也順利殺進了季後賽階段。
SOOP 官方表示，將從 12 月 19 日下午 5 點開始一連進行三場 BO5 直播，最後總冠軍賽將於 12 月 24 日登場，決定誰將是這次比賽的總冠軍，而對於 Peanut 而言，肯定也想與 2016 年的 ROX 隊友們在自己的職業生涯末尾，拿下冠軍榮耀。並且，這次中文直播將由 HKESA 製播，提供給觀眾們最熱血的觀賽體驗。
而值得注意的是，SOOP 最近在《英雄聯盟》電競領域也可說動作頻頻，因為除了 SLL 外，他們也剛拿下了未來五年《英雄聯盟》韓國 LCK 賽區的轉播權，未來《英雄聯盟》LCK 賽區的韓文直播將只能在 SOOP 與 NAVER 兩大平台上看到，Twitch、Youtube 平台的觀眾就看不到韓文台，只能看如英文、中文台等國際轉播了。
