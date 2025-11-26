《英雄聯盟》Peyz透露為何加入T1！首次直播「學長輪流探班」笑料滿點

《英雄聯盟》T1 在 11 月 19 日正式宣布由 Peyz 加入取代 Gumayusi 的下路位置，2026 年將以 Doran、Oner、Faker、Peyz、Keria 的陣容出戰，而 Peyz 也在昨（25）日開了入隊後的第一次直播，看起來相當生澀，除了回答粉絲們的提問，還被學長們輪流 Gank，畫面相當有趣。

Peyz 加入隊伍後的首次直播（圖源：T1）

首先最重要的就是，Peyz 從 LPL 回歸後，為何會選擇 T1 加入，他回答：「T1 是最強的隊伍，這裡聚集了非常優秀的選手們，所以我是為了想要拿冠軍而來的」。而對於三冠輔助 Keria，他也說明「Keria 是所有 AD 都非常期待想要配合的一位選手」，給予相當高的評價。

好笑的是有網友提問他是否會玩《聯盟戰棋》，Peyz 說明他不玩，但又被反問「如果是 Faker 邀你玩呢？」結果 Peyz 態度馬上轉變：「那我一定會玩的！其實我也不是沒玩過...以前有玩過啦。」

後續包含 Keria、Oner、Doran、Untara 等人都來 Peyz 的房間打招呼，沒想到去年才來到 T1 的 Doran 就擺出前輩的架勢給意見（註：兩人之前就認識），搞笑的說：「你沒看過 Doran 在 T1 的第一次直播嗎？」Peyz 回應：「有看的」，讓 Doran 表示：「那你就不該這樣直播的」。（因為當時 Doran 直播看起來也很尬）

兩人曾是隊友（圖源：LoL Esports）

後續則是因為似乎有隊內的飯局，最後 Peyz 的第一次直播就以被隊友們帶走結束，不過還有一個小插曲是，Peyz 在 Oner 第一次來探班時似乎被煞到了，在人走後他就對著觀眾說：「啊...他本人真的好帥啊。」看來 Oner 肌肉猛男的魅力，會讓新人都抵擋不了啊（？）。