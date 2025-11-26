《英雄聯盟》Peyz透露為何加入T1！首次直播「學長輪流探班」笑料滿點
《英雄聯盟》T1 在 11 月 19 日正式宣布由 Peyz 加入取代 Gumayusi 的下路位置，2026 年將以 Doran、Oner、Faker、Peyz、Keria 的陣容出戰，而 Peyz 也在昨（25）日開了入隊後的第一次直播，看起來相當生澀，除了回答粉絲們的提問，還被學長們輪流 Gank，畫面相當有趣。
首先最重要的就是，Peyz 從 LPL 回歸後，為何會選擇 T1 加入，他回答：「T1 是最強的隊伍，這裡聚集了非常優秀的選手們，所以我是為了想要拿冠軍而來的」。而對於三冠輔助 Keria，他也說明「Keria 是所有 AD 都非常期待想要配合的一位選手」，給予相當高的評價。
好笑的是有網友提問他是否會玩《聯盟戰棋》，Peyz 說明他不玩，但又被反問「如果是 Faker 邀你玩呢？」結果 Peyz 態度馬上轉變：「那我一定會玩的！其實我也不是沒玩過...以前有玩過啦。」
Peyz was asked if he plays TFT and he said no. But then later on, he said:
🐨: Ah, but if Faker says he wants to play together, then of course I have to play.
The power Faker holds in this house 😂 pic.twitter.com/fIkDa0xYXQ
— XX염색체💥 (@xucauzi) November 25, 2025
後續包含 Keria、Oner、Doran、Untara 等人都來 Peyz 的房間打招呼，沒想到去年才來到 T1 的 Doran 就擺出前輩的架勢給意見（註：兩人之前就認識），搞笑的說：「你沒看過 Doran 在 T1 的第一次直播嗎？」Peyz 回應：「有看的」，讓 Doran 表示：「那你就不該這樣直播的」。（因為當時 Doran 直播看起來也很尬）
後續則是因為似乎有隊內的飯局，最後 Peyz 的第一次直播就以被隊友們帶走結束，不過還有一個小插曲是，Peyz 在 Oner 第一次來探班時似乎被煞到了，在人走後他就對著觀眾說：「啊...他本人真的好帥啊。」看來 Oner 肌肉猛男的魅力，會讓新人都抵擋不了啊（？）。
🐿 수환아.. 방송 텐션이 왜이래 첫방송인데
🐨 (ㅋㅋ) 아니 방송 하는법 까먹었어
🐿 도란 첫방송 못 봤어?
🐨 아니 도란 첫방송 보고 오긴 했어
🐿 도란 첫방송 봤으면 이러면 안되지
🐨 말을 어떻게, 짬에서 나오는 바이브인가? 첫방송 어떻게 그렇게 말을 잘하지?
🐿 갈게
🐨 바이 #peyz #doran pic.twitter.com/JNbJnbZ8te
— 미로 (@mmiirong) November 25, 2025
