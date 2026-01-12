《英雄聯盟》Ruler嘴炮錯頻出事啦！遭檢舉語言暴力成立 LCK開罰

《英雄聯盟》Gen.G 的 AD 選手 Ruler 玩遊戲嘴炮不小心開全頻被懲罰啦！他近日遭 LCK 事務局裁定處以 80 萬韓元罰款（約新台幣 17,230 元），原因為帳號於過去賽季出現重複「遊戲內語言暴力」紀錄，違反聯盟相關規定。

認識 Ruler 的粉絲可能都知道尺哥的脾氣（圖源：LCK）

根據 LCK 公告內容，Ruler 曾在 2025 年 3 月與 10 月的排位賽中，兩度因不當言語行為遭到 Riot Games 系統制裁。首次為警告處分，第二次則被認定為再犯，依照 LCK Penalty 規範，最終裁定罰款 80 萬韓元。

而這次事件的實際背景不是尺哥特別針對對手惡意辱罵，根據網友透露，Ruler 當時是與 Keria、Duro 以及前教練 Helper 一同進行遊戲，原本僅想在隊內開玩笑「嘴砲」一下，卻沒發現將聊天頻道設為全頻，導致內容被對手看見。事後 Ruler 更趕快在遊戲中求饒，只是沒想到仍遭到對手檢舉，最終被系統判定成立並留下制裁紀錄，也因此在本次 LCK 帳號審查中被追溯認定為違規。

LCK 方面強調，即便非出於惡意，只要構成語言暴力並留下官方制裁紀錄，仍會依規定處理，Ruler 若未在 14 日內提出再審申請，該項罰款處分將正式生效。