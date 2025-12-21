《英雄聯盟》S1世界冠軍隊經爆掛牌求售！橘色軍團Fnatic盼能以30億元打包出售

時間回到 15 年前，在 TPA 與中國、韓國的電競戰隊開始統治《英雄聯盟》職業電競賽事之前，2011 年在瑞典延雪坪的一處地下室，8 支隊伍齊聚一堂，最後來自歐洲的 Fnatic 以 2：1 擊敗 aAa，成為第一座《英雄聯盟》世界冠軍獎盃得主，也成為這 15 年來《英雄聯盟》職業電競璀璨之路的起點，也是這 15 年間《英雄聯盟》史上唯一一支拿下世界冠軍的西方戰隊。只不過 15 年過去，這支老牌電競勁旅未來可能無法繼續陪伴粉絲們，因為他們近日遭爆料正在掛牌求售，希望能以 1 億美元（約 30 億新台幣）成功出售。

(Credit:Fnatic)

廣告 廣告

綜合外媒報導，目前旗下仍然擁有《英雄聯盟》、《CS2》、《特戰英豪》、《虹彩六號：圍攻行動》、《The Finals》、《Apex英雄》等 6 個電競分部隊伍，總部位於英國倫敦的歐洲老牌電競戰隊 Fnatic 目前正在尋求出售，也已經委任顧問公司合作，希望讓公司估值上看 1 億美元（約 30 億新台幣），接受任何投資或者全面收購提案。

爆料指出，目前似乎已經有潛在投資者，包括「旗艦電競品牌」或者「大型媒體公司」都對此感到興趣，或許有機會讓 Fnatic 成功易主。對此創辦人 Sam Mathews 就表示，他們仍然開放各種與 Fnatic 願景一致的融資選項，以實現在電競與遊戲領域的持續成長。而如果這件事真的順利成真，那也代表這支曾 13 度挺進《英雄聯盟》世界大賽，並且在《特戰英豪》項目也獲得成功的歐洲橘色軍團未來將改名易轍，Fnatic 這個名字很有可能將走入歷史。