《英雄聯盟》SHG直落二不敵GAM！Corgi教練坦言隊伍狀態不穩是問題，但進步的比想像快

2026《英雄聯盟》LCP 今（5）天進入最後一週的第一賽段例行賽賽程，上半場比賽今年賽季打出亮眼發揮的日本隊伍 SHG 與來自越南的 GAM 正面交鋒，結果雖然雙方在遊戲前中期互不相讓，但 GAM 從中期的團戰開始就能掌握優勢，並且也能把握 SHG 的失誤，最後就以直落二順利收下勝利。賽後 Yahoo奇摩遊戲電競也採訪到 SHG 的 Corgi 教練，他也表示，到目前為止隊伍的進步幅度比他想像的還要快了，也表示自己花了許多時間幫助隊員們重新打好基本功，並表示，今年的目標就是《英雄聯盟》世界大賽，也希望隊伍的狀態能更穩定，大家給他們多點時間。

(Credit:LCP)

廣告 廣告

Yahoo奇摩遊戲電競：在休賽季離開 PSG 之後，是因為什麼契機加入日本的 SHG 戰隊呢？

SHG Corgi：在離開 PSG 之後我其實收到了不少邀約，但在綜合考量後，覺得來 SHG 是一個不錯的選擇，所以就來了。

Yahoo奇摩遊戲電競：今天的結果比較可惜，但從今年一開始到現在，我們也看到您們目前磨合的越來越好，您滿意目前隊伍的進步幅度嗎？

SHG Corgi：我其實覺得進步幅度比我想像中還要快，因為在我剛接手時，這支隊伍打起來感覺沒有那麼...「職業」。

Yahoo奇摩遊戲電競：確實，在您執教 SHG 戰隊之後，這支隊伍看起來競爭力也比去年更強了，之前甚至擊敗了去年沒贏過的 MVKE 戰隊，在沒有經歷大幅度人員變動的前提下，讓他們改頭換面的秘訣是什麼呢？

SHG Corgi：主要是花時間陪他們聊遊戲，教他們那些可能我覺得比較基本，但他們沒有的那些觀念，這些基本功是需要比較多時間打下的。

Yahoo奇摩遊戲電競：SHG 現在有您使用中文、Maru 教練與 Aria 使用韓文，與其他選手們的日文三種語言，平常你們是怎麼溝通的呢？

SHG Corgi：比較難學習的是日文，然後我其實可以用簡單的韓文跟他們溝通、復盤，但畢竟是日本隊伍，所以就還是在努力學日文當中。

Yahoo奇摩遊戲電競：在如此多語言的情況下，您覺得這個賽段新的教練開麥制度，是一個好用的工具嗎？

SHG Corgi：以我們隊伍來說，還是相對有用的。因為我們還是會有緊張的問題、在遊戲內的失誤之類的，所以目前而言，這是有用的。

Yahoo奇摩遊戲電競：平常會是如何與隊員們溝通，來幫助隊伍的競爭力能越來越好的呢？

SHG Corgi：大部分的選手都能直接用韓文復盤，然後我們也有翻譯能協助。然後訓練賽結束後，閒暇之餘我也會去看一下選手的 Rank 之類的，或者陪他們聊當天的訓練賽，提點他們還有哪邊要改的地方。

Yahoo奇摩遊戲電競：到目前為止，您滿意目前隊伍的磨合狀態嗎？又或者有那些地方是您認為還必須更改善的呢？

SHG Corgi：其實我覺得現在我們最主要的問題是狀態不穩定，這會直接影響到我們賽場上的發揮。可能平常狀態不錯，但有時候就會很飄、很骰，看骰到一還骰到六之類的。

Yahoo奇摩遊戲電競：之前您執教 PSG 時他們是 PCS 賽區的王者，現在在您的執教下，SHG 也出現了 PSG 的影子，有多少信心能幫助 SHG 最終統治 LCP 呢？

SHG Corgi：第一賽段的目標其實是先磨合，先幫他們打好基本功。不過以現在的進步幅度，我蠻有信心後面能拿到好成績。

Yahoo奇摩遊戲電競：那麼對於今年賽季，您的終極目標是什麼？

SHG Corgi：首先我們當然希望能去世界賽，不過我們總歸來說還是需要慢慢進步、好好學習，最後目標就是世界大賽。

Yahoo奇摩遊戲電競：想跟支持 SHG 的粉絲們說什麼的呢？