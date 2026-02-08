《英雄聯盟》Showmaker登頂韓服第一！領軍DK霸榜前三 曝其實是教練要求：「有更多自信」

由於韓國《英雄聯盟》LCK 賽區是全球成績最好的賽區，因此《英雄聯盟》韓服也變成許多 LCK 職業選手們的日常練習環境之一，成為全球《英雄聯盟》伺服器中競爭力最高的伺服器。而就在最近，已經出道 7 年的 DK 中路 Showmaker 又登頂了韓服第一，並且也帶領隊友 Siwoo 與 Lucid 成功霸佔韓服前三，在昨（7）天的賽後採訪中 Showmaker 也表示，這確實給了他更多的自信。

(Credit:LCK)

在全球《英雄聯盟》職業戰隊日常的訓練之中，除了會與其他隊伍進行練習賽外，選手們往往也需要透過一般伺服器的積分對戰來維持自己的手感、嘗試許多新套路。而由於《英雄聯盟》韓國伺服器是全球最多職業選手參與積分對戰的伺服器，因此粉絲們也往往非常關注韓服天梯排行榜的競爭情況。

而在目前的韓服天梯排名中，前三名的玩家分別就是來自 DK 的中路 Showmaker、打野 Lucid 與上路 Siwoo，下路 Smash 則排在第 15 名，落後於 T1 戰隊的下路 Peyz。不過，在昨（7）天面對 DRX 戰隊的季後賽入圍賽中，霸榜韓服天梯前三名的 DK 戰隊似乎也獲得了信心加成，輕鬆以直落二擊敗 DRX，搶下季後賽門票。

DK戰隊Showmaker、Lucid 與 Siwoo目前霸榜韓服天梯前三名（Credit:OP.GG）

當家中路 Showmaker 在賽後訪問時也表示，是 cvMax 教練要求他們以更多韓服積分賽事進行訓練的，對他而言，能夠登頂韓服第一也帶給了他更多自信，才能在比賽中打出更精采的操作獲得好結果。而接下來 DK 戰隊也將繼續參與季後賽，競爭代表 LCK 賽區出戰初陣對抗賽的機會。