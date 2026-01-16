《英雄聯盟》T1、HLE今年首戰就打滿！Doran秀翻火影阿卡莉一砍三助隊勝

《英雄聯盟》韓國 LCK 聯賽 2026 年首個賽事 LCK Cup 第三天 16 日迎來的是話題性對決，陣中已經擁有兩位 T1 冠軍成員的 HLE 要再度與 T1 一較高下。同樣都是彼此的今年首戰，一方面 HLE 要為了 KeSPA 盃對 T1 復仇；另一邊 T1 也要展示新任下路選手 Peyz 能真正取代 Gumayusi。表面上這場比賽將要完全聚焦在下路，沒想到 T1 首局戰敗後中路 Faker 與上路 Doran 忽然狀態雄起，各自在第二局與第三局 Carry 了遊戲，甚至第三局 T1 還以 32：9 的超誇張比數擊潰 HLE。

Doran 阿卡莉展現極高熟練度（來源：LCK）

廣告 廣告

第一局 T1 前期靠著 Oner、Doran、Faker 對 HLE 意圖塔殺的反制抓下首殺，不過 Kanavi 菲艾抓住 Oner 支援的時間差控下虛空幼蟲以及小龍，隨後雙方只要察覺對方打野的位置就會果斷針對弱邊進行多人包夾，戰報頻傳。只是缺少機動性的 Zeus 藍寶在 Oner 與 Faker 的輪流關照之下 12 分鐘陣亡 4 次，拿下首塔的 T1 似乎將要滾起雪球。逆風裡 Kanavi 打得更加主動，幾次單抓成功逼平經濟之後 27 分鐘 Kanavi 在中路大絕鎖定 Peyz 帶著 Zeka 殺進 T1 後排，另一邊 Gumayusi 趁著戰場被切割的機會大肆輸出讓隊伍打出 1 換 4 並拿下巴龍，局勢瞬間反轉。雖然後續 Faker 單殺 Zeka 一次、遊戲時間 32 分鐘 Doran 安比薩大絕壓制 Zeka 打出 0 換 4 讓 T1 可以稍微喘息，但拿下遠古巨龍的 HLE 還是在 36 分鐘先下一城。

萬千 AD 玩家的惡夢（來源：LCK）

第二局 Oner 趙信 3 分鐘反野在中路河道被 Kanavi 抓到，但在雙方中輔加入變成 3 打 3 團戰後反而是 Faker 賽勒斯收穫 HLE 野輔兩顆人頭，Oner 則是鎖血生存。不想浪費前期大好優勢的 T1 以 Oner 為支點大肆進攻 HLE 下半部，除了 Faker 多次七進七出以外 T1 下野兩路在 20 分鐘也取得了一千塊以上的對位經濟領先，完全壓制住 HLE 的節奏。遊戲時間 22 分鐘 Faker 抓準 Oner、Doran 肉身開戰的機會斬下三殺並帶著 T1 取得巴龍，這時候 T1 經濟已經領先 HLE 接近一萬塊錢，最終在 26 分鐘以大人頭比分追平戰局。

直接奠定局勢的前期碰撞（來源：LCK）

第三局 T1 依然採取了前期主動開戰的布局戰術，這一次除了 Oner 夜曲的積極策動之外 Doran 阿卡莉也成為了讓隊伍奠定領先的關鍵先生。先是 11 分鐘 Oner 在小龍區被 HLE 包夾時 Doran 傳送進場擊殺兩人；16 分鐘上路混戰裡 Doran 與 Peyz 配合還在 HLE 上路一塔底下斬殺 HLE 上下野。三路全優的狀態 T1 在 20 分鐘已經取得了大約八千塊錢的經濟領先，只要 Oner 關燈 Doran 就能跟他一同大肆收割，雖然 HLE 有抓住幾次 T1 的失誤但還是難以扭轉劣勢。打到 28 分鐘 T1 以 1 萬 7 千塊的經濟領先與 32：9 的巨大人頭差距收下勝利，MVP 頒給了三局都有突出表現的 Faker。