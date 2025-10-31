《英雄聯盟》T1世界賽激戰AL，Keria妮可「200 IQ」操作驚呆官方跟網友：奧斯卡影帝

2025《英雄聯盟》世界賽八強的最後一場，也是目前為止實力最接近的一場，最後由 T1 以 3：2 險勝 AL 晉級，而其中有一個 Play 讓不少人都驚呆，那就是第四局的 Keria 妮可，更被官方稱為「200 IQ」的操作。

Keria 的「神之一手」操作（圖源：LoL Esports）

時間來到第四局 17:30 的預示者團戰，雙方開打後 Keria 先是向左邊放了一個分身成功騙掉 AL 輔助 Kael 雷歐娜的大絕，自己則是往右邊跑不動假裝是分身，成功騙到 Hope 跟 Shanks，接著再一個開大直接抓掉 Hope 的庫奇並逼出 Shanks 的閃，讓 AL 輸掉這場團戰。

而在激烈的交火下還能有如此冷靜又複雜的操作，除了被官方直接稱為「200 IQ」的 Play 外，更讓不少人目瞪口呆：「這好扯」、「有夠猛」、「世一輔」、「這個真的太強了」、「輔助之神當之無愧」、「真的是智商壓制」、「奧斯卡影帝」、「竟然能騙到 Kael 的大」、「現在才發現 太扯了吧」、「這是人打得出來的操作嗎？」