《英雄聯盟》T1五連勝但季後賽哪裡出發仍未定，坐擁Gumayusi、Zeus的HLE還可能被直接淘汰？

為了爭奪 2026《英雄聯盟》職業賽季第一場國際賽事：巴西的初陣對抗賽代表權，全球五大賽區目前都正如火如荼地進行第一賽段的比賽。而就在昨（31）天韓國 LCK 賽區的比賽中，世界冠軍戰隊 T1 在選手家人們都有到場應援助威之下，成功直落三擊敗 DK 拿下例行賽五連勝，鎖定季後賽名額，但要從第幾輪出發還必須看今（1）天 HLE 與 Gen.G 之間的對決而動。而更讓人驚訝的是，今年大手筆從 T1 引進世界冠軍下路 Gumayusi 的 HLE 今天竟有可能直接被淘汰，連季後賽都進不去。

(Credit:LCK)

廣告 廣告

在昨（31）天《英雄聯盟》韓國 LCK 賽區的比賽中，世界冠軍戰隊 T1 與 DK 戰隊正面交鋒，而現場導播也捕捉到，上路 Doran、打野 Oner、輔助 Keria 的母親與下路 Peyz 的母親、姊姊都到了現場，親自替自己的家人加油打氣。結果這似乎鼓舞了 T1 選手們的士氣，連續三局比賽都宰制了召喚峽谷，最後以直落三擊敗 DK，以五連勝之姿結束自己第一賽段的例行賽，並且也確定了自己接下來的季後賽名額。

不過，由於 LCK 賽區的賽制使然，即便 T1 在例行賽中一場都沒輸過，但他們要從季後賽哪一輪出發仍需要等待今（1）天 Gen.G 出戰 HLE 的結果。T1 與 Gen.G 都是 LCK Cup 中「巴龍組」的一員，而目前巴龍組與 BFX、DK、HLE、DRX、KT 組成的「遠古巨龍」組積分相同，因此今天下午 Gen.G 與 HLE 的最後一場例行賽 BO5 將決定勝者組是哪一組。

如果 Gen.G 贏下 HLE，同樣以五連勝結束例行賽，那麼根據今年 LCK Cup 的賽制，T1、Gen.G 由於是勝者組的前兩名，那就將一起跳過季後賽入圍賽，直接從季後賽第二輪出發，最少只需要打三個 BO5 就能拿下今年的初陣對抗賽代表權，而如果 Gen.G 輸給 HLE，則 T1 變成敗者組第一名，就會從季後賽第一輪出發，而 Gen.G 則必須從入圍賽階段開打，力爭初陣對抗賽代表權。

此外，對於 Gen.G 的對手 HLE 來說，如果沒辦法拿下勝利的話，他們還可能面臨淘汰危機，連季後賽都沒得打。因為根據 LCK Cup 賽制，敗者組的最後兩名將直接淘汰無緣季後賽入圍賽，因此如果 HLE 今天被 Gen.G 直落三，他們總戰績將是小分 5 勝 9 敗，直接變成敗者組最後一名遭到淘汰，而如果是 1：3 輸掉的話就必須與同為 6 勝 9 敗的 KT 戰隊比較比賽中的表現，決定誰是第四名。

因此，對於 HLE 來說，如果要穩定能進入圍賽的話今天就必須至少拿下兩分，才能晉級後續賽程，而如果今天 HLE 擊敗 Gen.G 戰隊，那麼他們將至少是勝者組前兩名，直接跳過 LCK 賽區季後賽的入圍賽階段。