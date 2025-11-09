《英雄聯盟》T1史無前例三連霸，前隊友Zeus賽後馬上送祝福：「恭喜你們」

2025《英雄聯盟》世界賽今（9）日總冠軍戰登場，雖然 KT 率先聽牌，但最終仍被 T1 以 3：2 逆轉奪冠，成為史上首個三連霸隊伍，而「前隊友」HLE 的 Zeus 也在賽後馬上在 IG 發聲：「恭喜你們 ⭐️⭐️⭐️」。

HLE 今年止步八強，輸給 GEN（圖源：LoL Esports）

T1 今年再度以不可思議的表現拿下冠軍，不僅達成三連霸殊榮，更讓傳奇選手 Faker 入袋「第六個世界冠軍」，可以說是幾乎無法打破的成績。而去年第二冠後 T1 與前上路選手 Zeus 之間的轉會事件鬧得沸沸揚揚，不過仍不損他與前隊友之間的感情，在賽場上碰面仍會打鬧在一起，今天 T1 逆轉奪冠後，他也馬上在 Instagram 限時動態發文：「恭喜你們 ⭐️⭐️⭐️」並標註 T1 帳號，引起一些粉絲感嘆如果他還在隊中，不知道能不能跟著原陣容一起達成這項成就。