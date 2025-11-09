《英雄聯盟》T1奪冠Keria已經在選造型！IG發文問「2英雄」哪個好

《英雄聯盟》T1 五盤大戰擊敗 KT 奪冠，除了 Faker 斬獲自己的第六冠之外，跟著他一起再度拿下世界冠軍的 Oner、Gumayusi、Keria 也成功達成三連霸成就，而輔助 Keria 在賽後就馬上興奮發文「下一個造型要選什麼？」並給大家二選一：妮可或露璐。

Keria 的妮可的確在這次世界賽創下不少名場面（圖源：LoL Esports）

Keria 在 2023、2024 年奪冠後的冠軍造型分別選擇了自己的招牌角色「巴德」與「派克」，而這次他在賽後馬上發文問新造型要妮可還是露璐，大家的選擇也很明顯，根據截稿時的投票，妮可以 81% 的支持率遙遙領先。在社群上網友們也幾乎一面倒支持妮可，不過也驚訝他沒有把「瑟菈紛」或「 睿娜妲 」放入選項中。而今年綜觀所有賽事中，Keria 的確用妮可這隻角色創造了不少名場面，更有被官方評為「200IQ」的神操作，因此如果 Keria 本人願意的話，2025 世界冠軍造型就會鎖下這隻了。