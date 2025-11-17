《英雄聯盟》T1宣布Doran續約！2026年陣容只差下路就確定

《英雄聯盟》T1 繼稍早宣布下路 Gumayusi 離隊後，再度釋出成員合約消息，不過這次是好的，上路 Doran 確認續約一年，再戰 2026！

T1 與 Doran 正式續約（圖源：LoL Esports）

官方公布「Doran」崔玄準選手將在 2026 年繼續與 T1 同行的消息，官方指出：「2025 年，我們以同一個目標共同打造了許多珍貴的時刻。我們期待與『Doran』選手一起在 T1 持續邁向更高的舞台。」

而 T1 的 Oner、Keria 兩人原本合約就到 2026 年，Faker 則到 2029 年，因此目前剩下新補進隊伍的下路，就能確定 T1 的 2026 年陣容。