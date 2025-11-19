《英雄聯盟》T1宣布Peyz接手Gumayusi位置！一次簽三年...2026陣容出爐了

《英雄聯盟》T1 在接連宣布 Gumayusi、Smash 兩位下路選手離隊後，誰接替這個位置就相當重要，今晚答案正式公開，就是日前傳聞的「Peyz」，並且一次就簽到 2028 年！

今年轉戰 JDG 的 Peyz 回到 LCK 加入 T1（圖源：JDG 電子競技俱樂部）

今日稍早在 JDG 正式跟 Peyz 斷開連結後，T1 晚間也公開了與 Peyz 的新合約：「Peyz 金修奂選手正式加入 T1，並將與隊伍一起合作至 2028 年。T1 將與 Peyz 選手以同一目標邁向更高的舞台。請大家多多支持在全新環境展開挑戰的 Peyz 選手。」

T1 也釋出 Peyz 與大家打招呼的影片：「我是新加入 T1 的 Peyz，這次加入 T1，在新的隊伍和新的隊友們一起，展開新的挑戰，我會努力展現出好的面貌，謝謝。」

而在 Peyz 加入後，T1 的陣容也確定，將是 Doran、Oner、Faker、Peyz、Keria 的組合，就一起期待幾位老學長是否能帶領小學弟在新的賽季展現三連霸世界冠軍的實力吧！