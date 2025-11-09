《英雄聯盟》T1寫三連霸成就賽後採訪：Faker分享冠軍造型想法、談年齡對遊戲實力影響不大

2025《英雄聯盟》世界大賽最後由傳奇戰隊 T1 在 2017 年挑戰三連霸失利八年後成功寫下歷史，與 KT 的電信大戰打滿五局後成功拿下隊史第六冠與三連霸成就，鑄就王朝。賽後 T1 戰隊也接受媒體聯訪，Gumayusi 就談到，如果大家能從他身上感到「不放棄、繼續加油」的話，對他來說非常值得感激，而 Faker 也聊到今年的冠軍造型選擇應該還是會先交由粉絲投票，並指出雖然他今年以 29 歲的年紀拿下第六冠，但對他而言在遊戲中年齡並不會帶來問題，反而是健康隨著年紀漸長需要更加注意。

Q：請問 Doran，你去年的今天曾說過，「哪支隊伍能擁有我呢？真的好羨慕他們，肯定會有很好的結果的！」，現在真的拿下第一個世界冠軍的感覺怎麼樣？

T1 Doran：當時來 T1 時我是有自信，自己能做好的。今天與隊友一起拿下這個冠軍真的非常開心，也很感謝一直以來和我並肩作戰的隊友與教練團隊。

Q：請問 Doran，很多粉絲都想分享你的好運，因為你在加入 T1 第一年就成功奪冠了。是否願意分享給粉絲們，以及主要是經過什麼歷練，才能夠收穫這樣的好運呢？

T1 Doran：如果粉絲朋友能夠接到我今天拿下人生首冠的好運的話我也非常開心，也感謝大家的一路支持與陪伴！

Q：請問 Gumayusi，你被無數的玩家、職業選手們稱為榜樣、視為偶像，對你而言你如何理解「榜樣」的含意，希望年輕人能從你身上學到什麼呢？

T1 Gumayusi：能被很多粉絲朋友視為榜樣，就希望能給他們一些價值，例如「碰到困難不要放棄」、「堅持做自己」之類的，如果大家以我為榜樣，做到不放棄、繼續加油的話，對我來說也是很值得感激的事情。

Q：請問 Faker，你去年奪冠時說要把冠軍獻給粉絲們，那麼今年的這個冠軍，對於你來說有什麼特別的意義？

T1 Faker：今年的這個冠軍與其說是為了誰，不如說是做為職業選手的我專注在每一場比賽，所以就會有好的結果隨之而來。

Q：請問 Faker，之前你說加里歐總有一天會獲得他的冠軍造型，那麼這次在選擇冠軍造型時，會優先考慮加里歐嗎？

T1 Faker：目前對於冠軍造型還沒有決定，應該會跟去年一樣先粉絲投票，再決定要選哪個英雄吧。

Q：請問 Faker，你已經拿到了非常多的榮譽，之前也與 T1 續約到 2029。對於很多選手來說，拿到這麼多榮譽之後可能就退役了，是什麼驅使你年復一年、日復一日的征戰《英雄聯盟》世界大賽呢？

T1 Faker：最主要的原因就是熱情吧。我非常喜歡打遊戲，然後打遊戲時也能與這麼多具有極高競技水平的高手去競爭，本身就是很有意義的事情。至於續約這件事也是我考慮過，想看看未來的自己能走到哪一步、給其他人帶來什麼東西，是我當時決定續約的原因之一。

Q：請問 Faker，你今年跟 T1 續約四年，又在 29 歲的年紀拿下個人第六座世界冠軍，你覺得年齡的增長對你的職業生涯產生什麼影響？這是負擔，還是變得更強？