《英雄聯盟》T1寫三連霸成Faker曝冠軍造型想法！談年齡對遊戲實力「影響不大」
2025《英雄聯盟》世界大賽最後由傳奇戰隊 T1 在 2017 年挑戰三連霸失利八年後成功寫下歷史，與 KT 的電信大戰打滿五局後成功拿下隊史第六冠與三連霸成就，鑄就王朝。賽後 T1 戰隊也接受媒體聯訪，Gumayusi 就談到，如果大家能從他身上感到「不放棄、繼續加油」的話，對他來說非常值得感激，而 Faker 也聊到今年的冠軍造型選擇應該還是會先交由粉絲投票，並指出雖然他今年以 29 歲的年紀拿下第六冠，但對他而言在遊戲中年齡並不會帶來問題，反而是健康隨著年紀漸長需要更加注意。
Q：請問 Doran，你去年的今天曾說過，「哪支隊伍能擁有我呢？真的好羨慕他們，肯定會有很好的結果的！」，現在真的拿下第一個世界冠軍的感覺怎麼樣？
T1 Doran：當時來 T1 時我是有自信，自己能做好的。今天與隊友一起拿下這個冠軍真的非常開心，也很感謝一直以來和我並肩作戰的隊友與教練團隊。
Q：請問 Doran，很多粉絲都想分享你的好運，因為你在加入 T1 第一年就成功奪冠了。是否願意分享給粉絲們，以及主要是經過什麼歷練，才能夠收穫這樣的好運呢？
T1 Doran：如果粉絲朋友能夠接到我今天拿下人生首冠的好運的話我也非常開心，也感謝大家的一路支持與陪伴！
Q：請問 Gumayusi，你被無數的玩家、職業選手們稱為榜樣、視為偶像，對你而言你如何理解「榜樣」的含意，希望年輕人能從你身上學到什麼呢？
T1 Gumayusi：能被很多粉絲朋友視為榜樣，就希望能給他們一些價值，例如「碰到困難不要放棄」、「堅持做自己」之類的，如果大家以我為榜樣，做到不放棄、繼續加油的話，對我來說也是很值得感激的事情。
Q：請問 Faker，你去年奪冠時說要把冠軍獻給粉絲們，那麼今年的這個冠軍，對於你來說有什麼特別的意義？
T1 Faker：今年的這個冠軍與其說是為了誰，不如說是做為職業選手的我專注在每一場比賽，所以就會有好的結果隨之而來。
Q：請問 Faker，之前你說加里歐總有一天會獲得他的冠軍造型，那麼這次在選擇冠軍造型時，會優先考慮加里歐嗎？
T1 Faker：目前對於冠軍造型還沒有決定，應該會跟去年一樣先粉絲投票，再決定要選哪個英雄吧。
Q：請問 Faker，你已經拿到了非常多的榮譽，之前也與 T1 續約到 2029。對於很多選手來說，拿到這麼多榮譽之後可能就退役了，是什麼驅使你年復一年、日復一日的征戰《英雄聯盟》世界大賽呢？
T1 Faker：最主要的原因就是熱情吧。我非常喜歡打遊戲，然後打遊戲時也能與這麼多具有極高競技水平的高手去競爭，本身就是很有意義的事情。至於續約這件事也是我考慮過，想看看未來的自己能走到哪一步、給其他人帶來什麼東西，是我當時決定續約的原因之一。
Q：請問 Faker，你今年跟 T1 續約四年，又在 29 歲的年紀拿下個人第六座世界冠軍，你覺得年齡的增長對你的職業生涯產生什麼影響？這是負擔，還是變得更強？
T1 Faker：我覺得隨著年紀增長，健康方面是最需要去注意的。畢竟作為職業選手來說，尤其是電競選手長時間保持同一個姿勢可能是一個問題，這方面必須更加注意。但遊戲內的話對我來說年紀並不會造成問題，我也有關注其他體育項目類似的案例，總體來說還是要保持熱情、關注個人的成長與意志力，這些只要能好好做到的話，我覺得是沒問題的。
其他人也在看
《英雄聯盟》T1奪冠Keria已經在選造型！IG發文問「2英雄」哪個好
《英雄聯盟》T1 五盤大戰擊敗 KT 奪冠，除了 Faker 斬獲自己的第六冠之外，跟著他一起再度拿下世界冠軍的 Oner、Gumayusi、Keria 也成功達成三連霸成就，而輔助 Keria 在賽後就馬上興奮發文「下一個造型要選什麼？」並給大家二選一：妮可或露璐。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前
擠爆！凌晨3點卡位 英雄聯盟直播派對座位秒殺
英雄聯盟世界總決賽KT對陣T1，吸引上千粉絲湧入台北101旁廣場及運動餐廳觀賽，最早凌晨3點就有人排隊等候！比賽帶動大巨蛋周邊消費，然而東區商圈卻表示人潮效應大不如前，與大巨蛋剛開幕相比，消費熱度已下降約5成。台北市商業處計畫明年辦理商圈店家串聯活動，推出「憑票根享優惠」，盼讓經濟效益加乘。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
Faker超越自己！T1奪冠後《英雄聯盟》世界賽戰績超車SKT時期
2025《英雄聯盟》世界賽的最後結局由 T1 逆轉 KT 再一次奪冠引爆全球熱議，而早已經是這款遊戲「GOAT」的中路選手 Faker 也創下一個新紀錄，那就是超越自己在 SKT 時期的成績。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前
鄧紫棋現身《英雄聯盟》世界賽冠軍戰開幕表演！歷屆主題曲串燒迎選手登場
2025《英雄聯盟》世界大賽經過一個多月的賽程，今（9）天最後存活下來的兩支隊伍 T1 與 KT 踏上了最後的總冠軍賽舞台，以最後一場 BO5 決定今年的冠軍獎盃將獎落誰家。而在精彩刺激的比賽開始之前，由香港歌手鄧紫棋領銜，與 Anyma、Chrissy Costanza、TEYA 等過去《英雄聯盟》世界賽主題曲的主唱帶來了讓人印象非常深刻的賽前表演，成功點燃全球《英雄聯盟》電競粉絲的期待之火。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 7 小時前
衛福部推"0到6歲兒童專責醫師" 家長.醫樂觀其成
生活中心／陳堯棋 鄭國陽 台北報導 衛福部長石崇良改革腳步未停歇，因應少子化趨勢，拋出0到3歲的幼兒專責醫師，服務擴大到0到6歲學齡前的兒童專責醫師，新政策預計明年上路。對此，醫界樂觀其成，除了有效整合基層醫師服務，也避免家長一窩蜂帶孩子跑到急診，落實醫療分級，並執行預防保健服務，讓兒童預防勝於治療！記者vs.衛福部長石崇良：「部長好，部長早安。早，大家早。」衛福部長石崇良，新官上任三把火，一日拋一政策，繼日前補充保費惹出爭議，但他改革腳步不停歇，現在又拋出新點子。衛福部長石崇良：「我們這個(兒童專責醫師)之前，是先從這個0到3歲的幼兒專責醫師，因為在這段期間，那麼孩子的發育過程有很多預防保健，還有這個健康篩檢，很多的這個篩檢需要去做，所以他等於是像大天使，陪伴這個孩子長大。」衛福部推"0到6歲兒童專責醫師"，預計明年上路 。（圖／民視新聞）因應少子化趨勢，為有效整合基層醫師服務，也避免家長一窩蜂送孩子到急診看病，衛福部祭出兒童專責醫師制度，預計明年正式上路。家長：「幼稚園以下的小朋友，本來就是比較抵抗力比較脆弱，對啊，的確需要更多的保護，跟細心的呵護。」家長：「小小孩比較常需要跑醫院去看(醫生)，如果有這樣的(兒童專責醫師)保護，讓我們家長可能會，更容易去照顧小朋友。」現行的幼兒專責醫師，是針對0到3歲小朋友，從出生開始媒合健檢、預防保健、塗氟等服務，截至今年3月，覆蓋率約65%，未來將服務擴大到0到6歲的學齡前兒童，並提供醫療意見、發展評估、健康篩檢。衛福部"0到6歲兒童專責醫師"，預計明年上路 。（圖／民視新聞）小兒科醫師羅源彰：「衛教或是比方說預防注射，有些家屬他會有些疑慮，4到6歲的這個階段，其實也很需要一個專責醫師，來做你的把關，其實也可以省掉很多假日，急診壅塞的一個狀況。」兒科醫師樂觀其成，而衛福部明年將挹注249億元預算，優先保障兒童醫療，包括預防接種、早療轉介等服務，預計上百萬名兒童受惠，畢竟預防勝於治療。原文出處：衛福部推"0到6歲兒童專責醫師" 家長.醫樂觀其成 更多民視新聞報導健保補充保費改革惹爭議! 石崇良:去留從來不在我心中重度使用3C惡果來了！白內障提早10年 40歲患者逐年暴增健保補充費改革暫緩! 石崇良:健保永續 改革持續民視影音 ・ 10 小時前
健保補充保費改革惹議 陳時中喊「2萬元太多」：恐衝擊小資族
衛福部長石崇良原規畫推動補充保費3方向改革，首先是導入結算制，利息、股利、租金1年分別超過2萬元就得繳補充保費，防堵拆單；獎金部分，起徵點從薪資4倍以上，改為最低薪資4倍以上，讓高收入者的繳費門檻與最低薪者打平；單筆扣繳上限，則從1000萬調至5000萬，讓股息上億的...CTWANT ・ 1 天前
《英雄聯盟》史上首個三連冠誕生！T1電信大戰五局打滿奪隊史第六冠
2025《英雄聯盟》世界大賽今（9）天進入最後的總決賽階段，T1 與 KT 兩隻來自 LCK 賽區的傳統豪門在經過一個多月的征程後成為最後存活的兩支戰隊，進行一場 BO5 對決決定今年的《英雄聯盟》世界冠軍獎落誰家。結果 T1 與 KT 兩支隊伍互不相讓，雙方在團戰中都各有勝場，但在 KT 率先取得聽牌優勢後，T1 反而成功頂住壓力，在團戰中不斷繳出比 KT 還要優秀的拉扯能力，最後全球《英雄聯盟》職業電競的粉絲們在世界大賽開打 15 年後終於親眼見證，歷史上第一個三連霸王朝的誕生，2026《英雄聯盟》世界冠軍：T1。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前
汪蘇瀧遭私生飯高速追車狂拍！驚恐瞬間曝光
[NOWnews今日新聞]36歲中國男星汪蘇瀧出道以來發行過多首經典歌曲，代表作有〈萬有引力〉、〈一笑傾城〉、〈年輪〉等，還多次獲得「最佳唱作人」等獎項。而高人氣的他也長期深受私生飯騷擾，今（9）日凌...今日新聞NOWNEWS ・ 57 分鐘前
LOL世界賽T1逆轉締造3連霸寫紀錄 Faker生涯第6冠
（中央社記者陳容琛台北9日電）在中國舉行的英雄聯盟世界大賽，韓國戰隊T1今天以3比2逆轉同賽區的KT，成為史上首度完成3連霸戰隊、締造「T1王朝」，而陣中名將Faker則進帳生涯第6冠。中央社 ・ 1 小時前
《英雄聯盟》HLE已開始找新打野？爆料傳已經接觸「LPL頂尖選手」！
2025《英雄聯盟》職業電競賽季只差最後一場世界大賽總決賽的 BO5 ，決定 T1 或者 KT 誰是今年的世界冠軍得主就會圓滿落幕，而隨之而來的馬上就是年底的轉會期。近期除了 T1 與 KT 之外的其他《英雄聯盟》職業戰隊也開始佈局，市場上也傳出許多風聲。而在今年拿下世界賽八強的韓國 HLE 戰隊由於打野選手 Peanut 確定退役，據傳也已經聯繫一位中國 LPL 賽區的頂尖選手，以開始布局明年賽季。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 5 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 7 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 7 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
川普關稅若違憲「股市大崩盤重演」？花旗卻曝意外結局 阮慕驊：跟我想的一樣
美國總統川普以「國家緊急狀態」為由祭出對等關稅，美國司法正針對是否違憲審理中，而美國聯邦最高法院日前舉行言詞辯論，多名大法官對合法性提出尖銳質疑，引發川普不滿。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文指出，跟大家想的不一樣，花旗認為如果川普對等關稅被美國最高法院判違憲，會引發股市上漲，「這個看法跟我想的一樣」。阮慕驊表示，目前一般看法是，對等關稅若翻盤市場會大亂、股市......風傳媒 ・ 4 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 1 天前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 2 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 4 小時前