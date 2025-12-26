《英雄聯盟》T1對Gumayusi要求特別高？教練坦承：這座獎盃對他像1.5個世界冠軍
回顧 2025《英雄聯盟》世界冠軍 T1 戰隊的今年賽季，除了史無前例的三連霸成就之外，隊伍下路 Gumayusi 的輪換風波也讓人印象深刻。就連 Gumayusi 自己也表示，真的因為輪換風波而覺得非常的辛苦，並且也引起了他對於自己的懷疑，去過很多次心理諮商。而在《英雄聯盟》韓國 LCK 賽區的官方世界賽紀錄片中，T1 教練 Mata 也現身說法，聊到一路堅持到最後，拿下 2025 世界大賽 FMVP 的 Gumayusi 時表示，他們的確對 Gumayusi 的要求特別多，而 Gumayusi 這個賽季也過得比任何人都更艱難。
回顧這一年的《英雄聯盟》世界大賽，Gumayusi 在 LCK 賽區的官方紀錄片中表示，自己並沒有愈想自己能拿下《英雄聯盟》世界大賽總冠軍賽的 FMVP。不過，對他來說能夠成功三連霸，並拿下 FMVP 證明自己也非常重要：「真的非常欣慰，做為職業選手，這應該是最大的證明了！」
而回望這一年賽季，發生在 Gumayusi 身上的輪換風波也一度影響到了他，並讓他感到懷疑自己，甚至必須去許多次心理諮商，最後才順利撐住，回到了 T1 戰隊的先發名單中，一次次證明著自己就是最適合 T1 的下路選手。
對此 T1 教練 Mata 就坦言，他們的確在整年賽季對 Gumayusi 都有非常多的要求，「他應該比任何人都更為艱難，但他最後仍撐過這一切，贏下了所有。這個冠軍獎盃的重量對他而言，或許就像是 1.5 個世界冠軍一樣那麼重。」，而 Gumayusi 則覺得，「我收穫到的是無論發生什麼都不懷疑自己的自信，身為職業選手，我的終極目標就是世界最強選手，雖然我拿下了三連霸與 MVP，但我仍然會年復一年，不斷證明著自己。」
