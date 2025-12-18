《英雄聯盟》T1就是電競流量王！全球前五收視隊伍曝光，冠軍數字1.9億小時超誇張

全球電競隊收視前五名出爐！《英雄聯盟》T1超誇張1.9億總時數登頂大贏其他隊伍1億小時以上

《英雄聯盟》韓國 LCK 賽區的超級強隊 T1 由於連年來的成功，加上陣中的傳奇選手 Faker，讓 T1 成為了目前世界上最為人所知的《英雄聯盟》電競戰隊，每次比賽也總是吸引許多觀眾透過各種方式收看直播，幫 T1 加油。而讓人意想不到的是，根據最新的數據統計，T1 的成功似乎已經突破《英雄聯盟》圈，今年累積總觀看時數突破 1.9 億小時，遠比第二名《無盡對決》的 ONIC Esports 多了一億小時總觀看時數，是今年全球電競圈最受關注的戰隊。

(Credit:LOLEsports)

根據電競直播數據統計網站 EsportsCharts 的統計，今年《英雄聯盟》項目戰隊 T1 成為世界上觀看時數最高的隊伍，他們全年 63 場比賽就吸引了超過 1.95 億小時總觀看時數，並為 2025 年《英雄聯盟》世界大賽貢獻了總觀看時數的 47%，達到 6460 萬小時，其中今年的《英雄聯盟》世界大賽總決賽吸引了 6,752,585 人一起見證 T1 的三連霸王朝。

而更讓人驚訝的是，第二名《無盡對決》的印尼隊伍 ONIC Esports 全年總觀看是 9560 萬小時，相比去年成長兩倍，但 T1 還是比他們多了 1 億小時。此外，第三名是《CS》隊伍 Team Vitality，全年總觀看時數達 9020 萬小時；第四名則是《Dota2》的沙烏地阿拉伯隊伍 Team Falcons（5860 萬小時）；第五名由《特戰英豪》Fnatic 拿下，全年總觀看時數 4017 萬小時，而不論二到五名的哪兩支隊伍相加，都追不上 T1 讓人震驚的全年總觀看時數。