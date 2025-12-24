《英雄聯盟》T1打野Oner生日宣布續約到2028！將成Faker職業生涯配合最久打野選手

在過去五年間，《英雄聯盟》傳奇戰隊 T1 迎來新打野 Oner 加入二隊培訓後，自 2021 年起就將他升上一軍與傳奇中路選手 Faker 及其他隊友們搭配，出戰大大小想的《英雄聯盟》職業賽事。結果這幾年的成績證明了 T1 後勤團隊的選擇是正確的，Oner 站穩 T1 先發打野的位置，以自己沉著冷靜的表現與隊友們拿下一次世界大賽四強、一次亞軍與史無前例的《英雄聯盟》世界大賽三連霸成就，成功封神。而現在 Oner 決定將自己的好表現繼續留在 T1，昨（23）天在自己的 23 歲生日影片宣布，會與 T1 多續約 2 年，直到 2028 年為止。

(Credit:LOLEsports)

《英雄聯盟》T1 戰隊自 2022 年開始組建，拿下《英雄聯盟》世界大賽亞軍、2023 年成功拿下世界冠軍的「ZOFGK（Zeus、Oner、Faker、Gumayusi、Keria）」組合是近年來最受到 T1 粉絲們喜歡的陣容，但讓許多粉絲們感到擔心、不解的是，從 2024 年開始這個組合已經連續讓 Zeus 與 Gumayusi 在合約到期後無法成功留下，放選手出走，因此也讓許多 T1 粉絲擔心原訂於明年 Oner 合約到期後可能也無法順利留下，隊伍又要更換先發陣容。

不過，Oner 在昨（23）天的 23 歲影片中帶來驚喜宣布，自己已經在 2026 年底合約到期前，與 T1 成功多續兩年約，直到 2028 年底之前都會繼續披上紅黑戰袍，在 T1 效力。而根據 T1 內部人士的說法，這紙合約並沒有任何的選手或者隊伍選擇權，因此 Oner 就是完全確定到 2028 年底之前都會在 T1 比賽。

並且 T1 也透露，他們其實在 2025《英雄聯盟》世界大賽之前就已經提案，T1 團長也表示，他們確信 T1 能夠長期活躍下去，也希望 Oner 接下來能夠盡量發揮實力。此外，這紙合約也確認，Oner 將成為傳奇選手 Faker 職業生涯中合作時間最長的「御用打野」，這對 T1 中野組合將能繼續在賽場上給其他隊伍帶來巨大威脅。