《英雄聯盟》T1新冠軍造型誰說了算？Gumayusi爆料：Faker意見最多 網笑「老人美學要回來了」
2025《英雄聯盟》世界大賽已經圓滿落幕，LCK 賽區傳奇戰隊 T1 在鏖戰五局後成功以 3：2 擊敗 KT 戰隊，成為《英雄聯盟》職業電競有史以來唯一一支創建三連霸王朝的戰隊。而隨著 T1 成功奪冠，接下來全球的 T1 粉絲們也能期待又一款 T1 的世界大賽冠軍造型系列。T1 的下路 Gumayusi 在去年奪冠後也曾提出過許多造型設計風格的建議，激發設計團隊的靈感，最後的成品獲得許多網友的廣泛好評。而 Gumayusi 日前開直播時也分享其實他們已經開始討論冠軍造型要怎麼設計了，而其中傳奇中路選手 Faker 給出了最多的想法。
Gumayusi 就在直播中分享，他們現在關於今年的世界冠軍造型討論最多的是造型的整體色系風格，而他也提出或許可以延續去年的《英雄聯盟》世界冠軍造型風格，以黑白為主再加上紅色的元素點綴，但卻被隊友們否決了。而據 Gumayusi 的進一步分享，「相赫哥（Faker）提出的想法是最多的！」
許多看直播的網友們聽到這句話之後紛紛笑道：「那完了」、「老人的美感...」、「拜託誰拉住他」、「老人美學」，而事實上，Faker 自己就曾在 2023 年奪冠之後提出許多冠軍造型想法，也讓那年的冠軍造型系列整體來說有了比較華麗、明亮且幻想的造型風格，而 Gumayusi 自己則是對去年的《英雄聯盟》世界冠軍造型提出許多建議，包括整體風格基調以黑白色為主加上紅色、銀色，以及更銳利的造型風格，也獲得了許多 T1 粉絲的一致好評。
