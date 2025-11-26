《英雄聯盟》T1新陣容11/29紅牛盃首戰歐洲隊伍！時間與直播連結這邊看
《英雄聯盟》T1 在 Peyz 加入後迎來 2026 年新陣容，不少粉絲肯定想看看有新 AD 之後的火花如何，雖然離聯賽開打還很久，不過在 11 月 29 日就將迎來紅牛盃（Red Bull League of Its Own），由 T1 與四隊歐洲隊伍登場，一天內決定出冠軍是誰。
T1 的贊助商 Red Bull 今年再度舉辦紅牛盃賽事，場地位於德國慕尼黑，除了 T1 外也邀請 G2 Esports、Karmine Corp、NNO Old、Los Ratones 等四支隊伍登場，將是新下路 Peyz 首次與今年奪冠的 T1 成員們出賽，雖然只是表演賽形式，不過肯定會吸引不少人關注。有趣的是 Los Ratones 的輔助正是去年跟著 T1 成員們一起奪冠的小王子 Rekkles，同時這隊也是由相當知名的前賽評 / 實況主 Caedrel 所創立的，應該有不少觀眾想看他們之間的對決到底會如何。
T1 今日曝光已在前往德國的路上，比賽預計於台灣時間 11 月 29 日（六）22:00 登場，將在 Red Bull 的 Twitch 頻道直播。
其他人也在看
29歲繼續戰！《英雄聯盟》前CFO輔助Kaiwing確認加入巴西VKS
今天隨著 CFO 拿下《英雄聯盟》八強的 29 歲輔助 Kaiwing 在離隊後，今日有傳聞會在日本與巴西二選一，而稍早巴西 Vivo Keyd Stars（VKS）正式宣布 Kaiwing 成為隊中新輔助，將成為他們 2026 年的新戰力。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 11 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Apple 限時優惠！TV+ 月費低至 $120 任睇《F1》、《萬中選一》等爛蕃茄高分作品
Black Friday 黑色星期五購物優惠熱潮席捲一眾網絡店家，Apple 亦罕有地為旗下的串流影視服務 Apple TV+ 推出超值訂閱優惠！由即日起至 12 月 1 日止，Apple TV+ 推出限時半價優惠，讓新訂閱及重新訂閱的用戶可以每月低至 HK$28 的震撼優惠價，暢享為期六個月的無廣告原創內容。Yahoo Tech ・ 12 小時前
自組PC變困難？高階64GB記憶體比一台PS5還要貴，DDR5價格狂飆太誇張
最近由於 AI 熱潮影響，全球記憶體供應鏈的短缺與價格上漲，對於遊戲玩家來說，最近也傳出微軟 Xbox 和索尼 PlayStation 都可能會在之後調整售價。而對 PC 尤其是喜愛 DIY 自組的玩家來說，漲幅更不是新台幣 1,000 或 2,000 元的事情，光是一組高階的 64GB DDR5 記憶體，售價竟然已經超越了一台 PlayStation 5 遊戲主機。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前
《英雄聯盟》Gumayusi世界冠軍造型是尤娜拉與好運姐！本人透露風格要求
《英雄聯盟》前 T1 選手 Gumayusi 前日正式宣布加盟 HLE，隨即在昨日舉辦粉絲見面會，在其中他確認了他今年世界冠軍造型與 FMVP 造型的選擇，將會是尤娜拉與好運姐！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前
台中知名機車行惡性倒閉 苦主連夜索車：誰能比我慘
台中市 / 綜合報導 台中市烏日區一家機車行，老闆疑似欠債，店面無預警關門，造成好幾十名顧客付錢後無法取回愛車，向警方報案。上游廠商透露，這名老闆四處欠債，金額超過百萬，不但顧客蒙受損失，也讓合作廠商陷入困境，有廠商特地從屏東趕來，不惜用雙倍價格連夜請堆高機把機器載走，一早店家疑似找朋友來搬走店裡的物品，而他們對於店裡的事一概不回應。深夜機車行大門突然敞開，裡頭停一台貨車，門外聚集許多人，但他們不是來修車，而是趕來把自己的愛車牽回去，因為車行老闆無預警跑路了，一早老闆疑似找朋友來搬走店裡物品，但他們對於店裡的事完全不回應，記者VS.疑似老闆朋友說：「幫忙搬飲水機嗎，是認識的嗎，你們現在聯絡得到老闆嗎。」機車行裡車子幾乎全被牽走，只剩外頭停放幾輛損壞疑似報廢的機車，這間位於台中烏日區的機車行，原本在車友間評價良好，網路評價還有4.6顆星，有顧客付了幾萬到十幾萬的金額修車或改車，但是半個月前車行營業開始不穩，後來乾脆大門深鎖，至少幾十名顧客蒙受損失，隔壁店家說：「你如果要跑，你會告訴人說我要跑嗎，半夜就偷跑了。」受害上游廠商說：「同行的，被他欠款的就打電話給我，他說他也被欠了20幾萬，我就在那邊等，等到晚上。」老闆欠款金額估計超過100萬元，上游合作廠商也連帶受害，有人特地從屏東趕來，不惜用兩倍價格，夜間請來堆高機把機器載走，也有合作同業因為和老闆關係良好，答應如果有顧客的車，在這裡維修到一半都可以回來找他們繼續修。受害同業阿諺說：「一些朋友，還是說客人，還是說一些小蜜蜂，賣零件的，每個都有(被)欠。」據了解，劉姓車行老闆在112年就因為欠款被銀行強制執行，房產也被查封，雖然他在同業和車友間口碑都不錯，還有人幫他代墊費用借錢周轉，沒想到這回老闆直接跑路，目前已經有多名顧客向警方報案。 原始連結華視影音 ・ 45 分鐘前
第七冠為了人類？馬斯克要用Grok AI挑戰《英雄聯盟》頂尖戰隊，T1回應：「準備好了」
隨著人類進入 AI 時代之後，全球包括 Google、OpenAI 等各家科技巨頭都在不斷探索 AI 的應用性與可能性。而對於科技鉅子馬斯克（Elon Musk）來說，他旗下的 Grok5 AI 接下來似乎將目光放到了挑戰《英雄聯盟》的人類戰隊上。馬斯克昨（25）天透過 X 分享了他對於 Grok5 AI 的期待：在與人類的視野相同、反應速度與 APM（每分鐘操作數）也不比人類快的限制下，由旗下 xAI 團隊推出的 Grok5 是否能夠在 2026 年擊敗最強的《英雄聯盟》人類戰隊。而這件事也引起了《英雄聯盟》史上成績最好的隊伍，剛拿下世界大賽三連霸的 T1 公開回應：「我們準備好了！」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 3 小時前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 21 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 21 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 6 小時前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
吳淡如遭酸「靠運氣致富」霸氣反嗆：你相信貴人陪我60年？
作家兼主持人吳淡如近日在社群分享理財觀，強調錢自己管的重要性。她也以自身經驗提醒大眾，不要過度依賴他人處理財務，更直言外界常把成功歸因於「貴人運」，讓她忍不住提出反思。吳淡如在貼文中寫下：「理財其實很簡單，第一個原則叫錢自己管，不要交給別人。」她指出，不論黑道、白道、合法或非法的代管者，「都很貪婪」自由時報 ・ 3 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
烏兵傷殘慘重.舉國苦撐 川普斡旋要鉅額謝金
僅有美俄參加的烏戰和平協議，能讓烏克蘭人甘願接受嗎？美烏在日內瓦協商，同一時間俄羅斯狂轟猛炸烏克蘭各地，一周內造成烏克蘭數十人罹難。三年多來戰爭讓烏克蘭青壯年階層付出慘重代價，許多失去肢體退伍的傷殘士兵，等國家補助製作義肢，已有8萬人在排隊，現在起可能要等到10年後才有義肢。美國總統川普卻一再批評烏克蘭對美方斡旋不知感謝，美國甚至要求從重建烏克蘭的俄羅斯凍結資產利潤中獲取50%的回報。川普政府此舉，讓美國前國務卿凱瑞批評「令人作嘔」。儘管面臨國內外的巨大反對，烏克蘭總統澤倫斯基仍需在川普開出的，本週四11月27日的期限前做出回應。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
國防500億標案將至！雷虎開盤秒鎖漲停板 盤中32檔個股攻頂...航運族群開4紅燈撐起揚帆
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（26）日開盤走高，最高一度上漲437.56點至27,349.73點，截至中午12時35分暫報27,262.50點，維持在上漲350.3...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前