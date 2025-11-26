《英雄聯盟》T1新陣容11/29紅牛盃首戰歐洲隊伍！時間與直播連結這邊看

《英雄聯盟》T1 在 Peyz 加入後迎來 2026 年新陣容，不少粉絲肯定想看看有新 AD 之後的火花如何，雖然離聯賽開打還很久，不過在 11 月 29 日就將迎來紅牛盃（Red Bull League of Its Own），由 T1 與四隊歐洲隊伍登場，一天內決定出冠軍是誰。

T1 新陣容將在 2025 紅牛盃首次登場（圖源：Red Bull）

T1 的贊助商 Red Bull 今年再度舉辦紅牛盃賽事，場地位於德國慕尼黑，除了 T1 外也邀請 G2 Esports、Karmine Corp、NNO Old、Los Ratones 等四支隊伍登場，將是新下路 Peyz 首次與今年奪冠的 T1 成員們出賽，雖然只是表演賽形式，不過肯定會吸引不少人關注。有趣的是 Los Ratones 的輔助正是去年跟著 T1 成員們一起奪冠的小王子 Rekkles，同時這隊也是由相當知名的前賽評 / 實況主 Caedrel 所創立的，應該有不少觀眾想看他們之間的對決到底會如何。

T1 今日曝光已在前往德國的路上，比賽預計於台灣時間 11 月 29 日（六）22:00 登場，將在 Red Bull 的 Twitch 頻道直播。