《英雄聯盟》T1第二次挑戰世界冠軍三連霸！傳奇監督kkOma：「不想再重演S7冠軍賽的後悔」

在 2025《英雄聯盟》世界大賽的四強賽上直落三擊敗 TES 後，韓國 LCK 賽區的傳奇戰隊 T1 又再一次挺進總決賽，準備挑戰隊史的第一次世界大賽三連霸與第六座冠軍獎盃。而在當時的賽後訪問中，曾一手打造 T1 王朝拿下第一次二連霸的 kkOma 監督也接受賽後訪問，訪問中他也坦言，2017 年時挑戰第一次三連霸失敗是他生涯中最後悔的比賽，而這次在總冠軍賽上對決 KT，他也希望這次能夠全力以赴，打出完全不後悔的比賽。

T1監督kkOma與教練團隊

在任何的競技賽事中，能夠達成國際性賽事三連霸，連續三屆賽會都拿到總冠軍的選手跟隊伍往往都會被封神，認為他們所建立的王朝足夠穩固，不可質疑。而在距今 8 年前，已經拿下《英雄聯盟》世界大賽二連霸的 T1 前身 SKT 戰隊在北京鳥巢體育館滿場觀眾前對決 SSG 戰隊，但 SSG 下路 Ruler 果斷的法洛士開戰抓到了 Faker，也粉碎了 SKT 三連霸王朝的夢想。

而現在到了八年後，已經改名為 T1 的王者又連下拿下了 2023、2024 年的總冠軍，重回中國，準備隊史第二次爭奪三連霸。對此，T1 的傳奇監督 kkOma 就接受訪問，坦言 2017 年的總冠軍賽對他來說就是生涯中最後悔的比賽，完全不想再重演。

「在執教生涯中，所有輸掉的比賽都讓我留下了遺憾。但最讓我後悔的是 2017 年的第一次世界賽亞軍，如果那時我能做得更好，也許結果就不一樣了。這一次想要不放鬆做到最後，全力以赴，打出沒有後悔的比賽。能贏了四強當然很開心，但比賽還沒結束，必須好好準備總決賽。」



此外，kkOma 監督也盛讚對手 KT，認為 KT 展現出來的狀態真的太好了，因此他們的確也對接下來的總冠軍賽感到苦惱：「KT 理所當然地展現出足以進入總決賽的實力，隊伍的協調與偕同也非常出色。要特別說哪個選手需要警惕，不如說他們五個人都打得很好。」，而聊到 T1 隨著比賽進行逐漸展現出的壓倒性實力，kkOma 教練也分享，雖然他們從瑞士輪一開始的確出現狀況，但後續他們也整理出了英雄級別與戰術方向，因此他也相信選手與教練團隊能夠展現出好的結果，而直落三 TES 的原因就是因為他們維持住了自己的節奏，沒有被 TES 帶走節奏，並且也壓迫到了對手，最後才達到這個賽果。

而就在 11 月 9 日，T1 就將在全球觀眾的眼前對決 KT 戰隊，隊史上第二次對三連霸發起衝擊，再度試圖建立自己的三連冠王朝。kkOma 教練也表示，很感謝一路殺進決賽的選手與教練團隊，接下來他也會全力思考如何增進隊伍的競技狀態，「最讓我後悔的 2017 世界大賽決賽，不想再重演。」