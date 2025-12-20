《英雄聯盟》T1紅牛盃出大事！Faker手機掉水裡超久找回來後竟還能用，網笑：「這是業配吧」

在結束今年《英雄聯盟》世界大賽旅程之後，剛建立三連霸王朝的 T1 戰隊馬不停蹄地前往德國慕尼黑參加紅牛盃表演賽，讓剛結束全年緊張賽程的選手們能夠獲得難得的休息時間。主辦單位除了表演賽活動之外，也有邀請 T1 的選手與後勤們進行觀光。沒想到，在昨（19）天 T1 推出的 Vlog 影片中，Faker 的手機在掉進水裡 2 小時候，撈起來竟然還能用，而且完全正常，也讓網友們笑說根本就是 Faker 在業配三星手機的廣告。

Faker手機掉到水裡(Credit:T1)

在今年的《英雄聯盟》紅牛盃表演賽結束之後，T1 並沒有馬上離開德國慕尼黑，而獲得了幾天的休息與觀光時光，昨（19）天 T1 官方也上傳了紅牛盃的花絮 Vlog。其中也記錄，在一次 T1 的成員們一起出遊，準備前往參觀拜仁慕尼黑的主場時，Faker 的手機卻不小心掉到了水裡面，也讓 T1 的其他幾名隊友只能先行前往場館，Faker 與 T1 的團長等人留在原地進行救援行動，在確認深度之後，T1 團長也親自進入水中幫忙找 Faker 的手機。

兩個多小時後找回來竟然還能用！(Credit:T1)

雖然這場搜尋行動並沒有很快結束，但幸運的是用了兩個多小時後，前來協助的專家還是順利找回了 Faker 的手機，也讓 Faker 感到非常開心。而更讓人感到驚訝的是，這支泡在水裡兩個多小時的三星手機在被撈起來後還是能正常使用，彷彿沒事一樣。也讓網友們笑說：「這是業配吧？」、「三星：廣告要這樣拍？」、「付了多少錢」、「無情工商！」，也有同樣使用三星手機的網友表示，感謝 Faker 讓他對手機的防水更有信心了。而對於三星來說，也幸運獲得了 Faker 一次免費的最完美代言，直接證明自己的手機防水有多強。