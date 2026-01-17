《英雄聯盟》T1讓一追二HLE！Oner曝上路阿卡莉選擇原因，Faker揭奪勝關鍵：「我睡得好！」

在昨天《英雄聯盟》LCK 賽區的例行賽中對決 HLE 時，雖然因為 HLE 下路 Gumayusi 的超神發揮，由 HLE 先聲奪人取得勝利，但第二局開始 T1 的中野組合就跳了出來帶起風向，第三局比賽 Peyz 也繳出了整場 0 死的超好表現，上路 Doran 在決勝局掏出的阿卡莉也收穫很好的效果，力壓 Zeus，讓 T1 成功讓一追二，擊敗 HLE 戰隊拿下今年賽季的首勝，賽後 T1 的打野 Oner 與中路 Faker 也分別接受了訪問，Faker 也透露他們昨天獲勝的秘訣，笑回：「可能是我睡得好吧！」

Oner 就提到，第三局的阿卡莉選擇是 Doran 自己要求的：「其實我們也沒考慮過阿卡莉這個選擇，但 Doran 說要選阿卡莉的時機很好，所以就是他個人決定的。」，並且也表示，雖然這個選角他們沒練過太多次，但 Doran 肯定很有自信，而且在遊戲中的表現也很好，「讓我感到很驕傲！」，而聊到今年 LCK 賽區新的「教練語音」賽制，Oner 則坦言，T1 其實不太使用這個功能，「而且以我的角度來說會有點困擾，因為比賽中聽到教練說話的話，也會降低我的注意力。」

此外，Oner 也分享自己第三局比賽會拿出夜曲的原因是因為他認為夜曲不太受版本影響，因此也成為他的「鬼牌」之一，在關鍵時刻都能拿出來。Oner 也建議，夜曲的大絕很重要，只要能熟練掌握就能拿來爬分。而談到與新下路 Peyz 的磨合，Oner 則覺得目前大約六七成而已，因此接下來 T1 也會變得越來越強。

而獲得單場 MVP 的傳奇中路 Faker 在接受 LCK 官方訪問時也揭露了他們能夠成功讓一追二的秘訣，表示：「我覺得我能打好是因為昨天睡得很香，所以今天才贏了！」，也引起許多網友贊同，畢竟對於電競選手這樣必須長時間維持專注力的職業來說，睡眠真的是非常重要的一件事，也有人笑道，「原來閉眼就是在補眠，不是請神！」