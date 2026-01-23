《英雄聯盟》T1超扯！打KT「人頭差1：15、落後1萬4」竟然驚天大逆轉

《英雄聯盟》韓國 LCK 賽區在 23 日進行了 LCK Cup 第二週第三天賽事，首場比賽就是經典的 T1 vs KT 電信大戰，同時也是去年世界大賽的冠亞軍再次碰面。賽前已經 2 勝 0 敗的 T1 在這場對決裡保持了火燙手感，先是首局以極大優勢擊倒對手；到了第二局 T1 還在人頭比數 1：15、丟掉龍魂、丟掉巴龍、沒有三座高地塔、經濟落後 1.4 萬的極度逆風狀態下讓對手無法結束遊戲，最後竟然還成功完成超級大逆轉。

第一局開場兩分鐘 T1 就連續以 Faker 單殺 Bdd 外加下路 PK 組合線殺 Pollu 的兩個捷報打開局面，雖然 KT 也在努力的尋找機會但整體節奏還是掌握在 T1 手上，T1 也利用了兩波小型碰撞勝利控下小龍。遊戲時間 17 分鐘 T1 埋伏在 KT 藍區並讓 Doran 吶兒踩視野，KT 打野 Cuzz 悟空上前逼退的時候埋伏的 T1 成員馬上一擁而上將其擊殺。下半部完全沒視野的 KT 隊員只能踩住中路跟上半部另作打算，但 T1 完全沒有要停下侵略的步伐，只要 Oner 菲艾出手基本上都能夠有所斬獲。打到 27 分鐘時 T1 吃巴龍被 KT 察覺，眼看自己要陷入包圍 T1 上中輔果斷上前並由 Doran 大吶兒推暈三個，側面 Oner 突破前排奠定團戰勝利並收走巴龍，T1 在 30 分鐘先下一城。

第二局 KT 讓 Cuzz 鎖下史瓦妮決定轉守為攻，而 Cuzz 也完美執行了戰術前 10 分鐘把 T1 三路都抓死一次，不過 Peyz 還是利用了回城的時間差在 Oner 蒙多醫生的掩護下把首塔推掉，讓 T1 把經濟劣勢咬死在兩千塊錢以內。雙方僵持到 19 分鐘 T1 眾人衝進小龍坑搶走 KT 吃到一半的水龍，但自己反而被 Ghost 妮可大三個；21 分鐘 T1 想逼巴龍又被打出 0 換 5 丟掉巴龍，陷入進了絕對劣勢裡。

拿到巴龍又拿到龍魂的 KT 很快就把經濟差距拉到 1 萬塊又推掉 T1 所有高地塔，後續 KT 點到為止選擇回補，在 35 分鐘 T1 利用 KT 回補的機會去施壓遠古巨龍，五打五的龍團裡 T1 後排吸引住 KT 四人的注意，其中也包含 Cuzz，等到 Cuzz 閃現回來看龍時 Oner 剛好與 Doran 合力把遠古巨龍拿下。

KT 打團站位出現空檔讓 Oner 有機可乘（來源：LCK）

T1 利用遠古巨龍優勢把經濟差距越拉越近，不能正面硬打的 KT 只能把上下路兵線推到高地給 T1 壓力。之後兩邊繼續不斷互相拉鋸，T1 守住高地讓 KT 減員無法防守巴龍，但因為 T1 兵線還是沒辦法往外推所以 KT 又趁機轉頭去吃遠古巨龍。遊戲時間 45 分鐘手握遠古巨龍的 KT 想利用著兵線以及略微的裝備優勢到 T1 高地打最後一波團戰，但 Cuzz 先手開戰隊友傷害無法跟上自己反而倒地，手握亞菲利歐跟薩亨兩個後期保障的 T1 輕易就團滅了 KT。最終 T1 以非常戲劇化的方式逆轉了 KT 獲得聯賽第三勝，直到最後他們人頭還是落後的。