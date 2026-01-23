《英雄聯盟》T1超扯！打KT「人頭差1：15、落後1萬4」竟然驚天大逆轉
《英雄聯盟》韓國 LCK 賽區在 23 日進行了 LCK Cup 第二週第三天賽事，首場比賽就是經典的 T1 vs KT 電信大戰，同時也是去年世界大賽的冠亞軍再次碰面。賽前已經 2 勝 0 敗的 T1 在這場對決裡保持了火燙手感，先是首局以極大優勢擊倒對手；到了第二局 T1 還在人頭比數 1：15、丟掉龍魂、丟掉巴龍、沒有三座高地塔、經濟落後 1.4 萬的極度逆風狀態下讓對手無法結束遊戲，最後竟然還成功完成超級大逆轉。
第一局開場兩分鐘 T1 就連續以 Faker 單殺 Bdd 外加下路 PK 組合線殺 Pollu 的兩個捷報打開局面，雖然 KT 也在努力的尋找機會但整體節奏還是掌握在 T1 手上，T1 也利用了兩波小型碰撞勝利控下小龍。遊戲時間 17 分鐘 T1 埋伏在 KT 藍區並讓 Doran 吶兒踩視野，KT 打野 Cuzz 悟空上前逼退的時候埋伏的 T1 成員馬上一擁而上將其擊殺。下半部完全沒視野的 KT 隊員只能踩住中路跟上半部另作打算，但 T1 完全沒有要停下侵略的步伐，只要 Oner 菲艾出手基本上都能夠有所斬獲。打到 27 分鐘時 T1 吃巴龍被 KT 察覺，眼看自己要陷入包圍 T1 上中輔果斷上前並由 Doran 大吶兒推暈三個，側面 Oner 突破前排奠定團戰勝利並收走巴龍，T1 在 30 分鐘先下一城。
第二局 KT 讓 Cuzz 鎖下史瓦妮決定轉守為攻，而 Cuzz 也完美執行了戰術前 10 分鐘把 T1 三路都抓死一次，不過 Peyz 還是利用了回城的時間差在 Oner 蒙多醫生的掩護下把首塔推掉，讓 T1 把經濟劣勢咬死在兩千塊錢以內。雙方僵持到 19 分鐘 T1 眾人衝進小龍坑搶走 KT 吃到一半的水龍，但自己反而被 Ghost 妮可大三個；21 分鐘 T1 想逼巴龍又被打出 0 換 5 丟掉巴龍，陷入進了絕對劣勢裡。
拿到巴龍又拿到龍魂的 KT 很快就把經濟差距拉到 1 萬塊又推掉 T1 所有高地塔，後續 KT 點到為止選擇回補，在 35 分鐘 T1 利用 KT 回補的機會去施壓遠古巨龍，五打五的龍團裡 T1 後排吸引住 KT 四人的注意，其中也包含 Cuzz，等到 Cuzz 閃現回來看龍時 Oner 剛好與 Doran 合力把遠古巨龍拿下。
T1 利用遠古巨龍優勢把經濟差距越拉越近，不能正面硬打的 KT 只能把上下路兵線推到高地給 T1 壓力。之後兩邊繼續不斷互相拉鋸，T1 守住高地讓 KT 減員無法防守巴龍，但因為 T1 兵線還是沒辦法往外推所以 KT 又趁機轉頭去吃遠古巨龍。遊戲時間 45 分鐘手握遠古巨龍的 KT 想利用著兵線以及略微的裝備優勢到 T1 高地打最後一波團戰，但 Cuzz 先手開戰隊友傷害無法跟上自己反而倒地，手握亞菲利歐跟薩亨兩個後期保障的 T1 輕易就團滅了 KT。最終 T1 以非常戲劇化的方式逆轉了 KT 獲得聯賽第三勝，直到最後他們人頭還是落後的。
其他人也在看
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 1 天前 ・ 9則留言
新建豪宅蓋一半…26樓「如燒1炷香」碳化！高市府開鍘 購屋族哭了
一覺醒來，辛苦存錢買的房子燒了！高雄鼓山區華榮路、靠近凹子底公園，一棟興建中的30層樓豪宅今（23）日凌晨0時許發生火警，目前蓋到26樓，火勢一發不可收拾，頂樓燒得通紅，遠看如同夜裡「燒1炷香」；消防局初判疑似施工現場遺留火種導致建築材料悶燒，進而引發板模及雜物燃燒。市府對承造人處以新臺幣9萬元罰鍰，並立即勒令停工。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 77則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 11則留言
快訊／財報掀牌出事！美股開盤「這科技大廠」暴跌14％
今（23）日美股有重要數據，衡量景氣的PMI、密大消費者信心指數將在盤中登場。另外，科技大廠英特爾（Intel）的財報，營收雖好，但對未來財測低於市場預期不少，執行長也坦言公司陷入頹勢；另外，生活用品製造商寶僑（Procter & Gamble，P&G）評級被投行調高，可留意後續走勢。今日美股開盤，英特爾一度下跌超過14％。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
肺癌竟是「吃」出來的！研究驚爆：常吃這2類食物助長癌細胞
過去，人們普遍認為肺癌主要與空氣污染或吸菸有關，但愈來愈多的醫學研究指出，日常飲食習慣對多種癌症的發生，包括乳癌、大腸癌，甚至是肺癌，都有密不可分的關聯。研究發現，有2類食物會提升肺癌惡化的風險。健康2.0 ・ 20 小時前 ・ 65則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 60則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 92則留言
短暫回暖再鬼轉！2波東北季風到…「過年天氣」出爐
生活中心／江姿儀報導今（23日）冷氣團減弱，逐漸回溫，新竹以南日夜溫差大，早晚偏涼。根據氣象署預報，明（24日）受輻射冷卻影響，各地早晚冷、日夜溫差大。進入1月下旬，農曆春節腳步接近，長達9天的連假讓人期待，不少民眾計畫出遊、與親友團聚。對此，氣象專家賈新興親揭回暖時間點，春節天氣出爐。民視 ・ 11 小時前 ・ 10則留言
最狂電動車來台 賓士 CONCEPT AMG GT XX 破紀錄亮相
大家都知道電動車很快，卻不知道可以多耐。電動車技術已達什麼程度?看看CONCEPT AMG GT XX就能明白。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 20 小時前 ・ 5則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 25則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 1 天前 ・ 12則留言
AIT連發2文！黃暐瀚「3句解讀」：美國的態度很清楚了
美國在台協會（AIT）處長谷立言日前表態支持總統賴清德提出的1.25兆國防特別條例，並表示「自由不是免費的」，美國能幫助朋友的程度，取決於這些朋友願意為幫助自己付出多少努力。對此，資深媒體人黃暐瀚也分析內容，直言「AIT連續兩篇PO文，美國的態度很清楚了」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 170則留言
輔助駕駛釀逾 300 起國道緩撞車追撞！只有一家車廠零事故
輔助駕駛系統（ADAS）普及後，確實減輕了長途駕駛負擔，卻也衍生出「過度信任科技」的新風險。交通部高速公路局在近期舉辦的 2025 運輸安全資訊交流研討會 中公布數據，顯示近三年國道施工緩撞車追撞事故高達數百起，其中有兩家車廠事故數量皆突破百起自由時報汽車頻道 ・ 14 小時前 ・ 7則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33則留言
全台急凍！今晨最低6度以下「週末天氣曝」下週恐迎大陸冷氣團
中央氣象署最新預測指出，昨（22）日晚間到今（23）日早上清晨最冷，各地出現10度左右低溫的機率高，甚至連江還有可能降到6度以下，水氣也偏多。而分析師吳聖宇則分析，下週二（27日）至週三、週四（28至29日）因為東北季風影響，北台灣溫度下降明顯，且不排除達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 2則留言
把握週末好天氣！下週「變天時機曝」專家：兩波接力
生活中心／李汶臻報導近來民眾明顯感受到天氣轉冷，讓有關「霸王級寒流」的話題，在網路上掀起熱議。據中央氣象署預報，今（23日）上午受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及金門有持續10度左右、連江約6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。而氣象專家普遍預測，今日「強烈大陸冷氣團」開始減弱，氣溫逐漸回升，但提醒短暫回暖三天後，下週將有兩波濕冷空氣接力南下壓境，屆時又要變天了。民視 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 75則留言
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 12則留言
2026選戰代表民進黨角逐台北市長？王世堅表態了
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導民進黨2026年六都選戰布局，僅剩台北市、桃園市尚未正式確定人選；其中台北市長方面，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農登記，但被外界點名的人選則包含綠委王世堅、行政院副院長鄭麗君、不分區綠委沈伯洋等人，尤其王世堅擁有全國知名度，更受外界高度關注。對此，王世堅今（23）日與民進黨台南市參選人、立委陳亭妃一同宣布南下發放春聯活動時，記者就問陳亭妃是否會勸對方參選台北市長時，王世堅也表態了！民視 ・ 17 小時前 ・ 41則留言