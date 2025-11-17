《英雄聯盟》T1轉會期拋震撼彈「Gumayusi」宣布離隊！替補人選爆料出爐

今年剛拿下《英雄聯盟》三連霸世界冠軍的 T1 再度於轉會期拋下震撼彈，宣布隊中三屆冠軍與這次的 FMVP 下路選手 Gumayusi 正式離隊，將展開一段新的旅程。

Gumayusi 再證明自己的實力後宣布離隊（圖源：LoL Esports）

官方說明：「Gumayusi 李珉炯選手將離開 T1，開啟全新的挑戰。一起度過的時間裡所獲得的獎盃，以及 Gumayusi 選手留下的足跡，將長久留存在隊伍與粉絲們的心中。T1 對 Gumayusi 選手的奉獻、犧牲，以及璀璨的活躍表現，致上深深的感謝。」

同時，官方也釋出了一支 7 分鐘的紀念影片，開頭由 Gumayusi 親自說明要開啟新的篇章，踏上另一段證明自己的旅程，而後半部則是自己 T1 生涯的 Highlight 時刻。

我曾經說過，T1 才是最優秀的選手應該在的地方。不知不覺中，我加入 T1 已經快七年了。從我開始職業生涯的那一刻起，我的目標就從未改變，那就是成為世界上最好的選手。一路走來，經歷了了許多曲折，也曾有過搖搖欲墜的時刻，但我始終堅持不懈，決心在 T1 取得一番成就。

正因如此，我們在 LCK 聯賽中保持不敗，贏得了世界賽三連冠，我被評為總決賽 MVP，我們鞏固了 T1 王朝，我也證明了自己是世界上最好的 ADC 之一。感謝與我共度了每一刻的隊員， 感謝所有支持我的粉絲，感謝所有以 T1 之名工作的人，真的非常感謝。

現在，我將離開 T1，開啟新的篇章，踏上另一段證明自己的旅程。離開一個如此熟悉和親近的地方真的很難，踏入新的領域也伴隨著壓力，但只要還有粉絲相信我，我就不會停止。

對我來說，T1 一直代表著驕傲。

目前則有外媒爆料指出，「Peyz」將加入 T1 取代 Gumayusi 的位置，但一切消息仍以官方為準。