《英雄聯盟》T1轉會期拋震撼彈「Gumayusi」宣布離隊！替補人選爆料出爐
今年剛拿下《英雄聯盟》三連霸世界冠軍的 T1 再度於轉會期拋下震撼彈，宣布隊中三屆冠軍與這次的 FMVP 下路選手 Gumayusi 正式離隊，將展開一段新的旅程。
官方說明：「Gumayusi 李珉炯選手將離開 T1，開啟全新的挑戰。一起度過的時間裡所獲得的獎盃，以及 Gumayusi 選手留下的足跡，將長久留存在隊伍與粉絲們的心中。T1 對 Gumayusi 選手的奉獻、犧牲，以及璀璨的活躍表現，致上深深的感謝。」
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 𝐲𝐨𝐮, 𝐆𝐮𝐦𝐚𝐲𝐮𝐬𝐢
'Gumayusi' 이민형 선수가 T1을 떠나 새로운 도전을 시작하게 되었습니다.
함께한 시간 동안 들어 올린 트로피와 'Gumayusi' 선수가 남긴 발자취는 팀과 팬들의 마음에 오래도록 빛날 것입니다.
T1은 'Gumayusi' 선수의 헌신과 희생, 그리고 눈부신 활약에 대해… pic.twitter.com/zhiC6v7Qqu
— T1 LoL (@T1LoL) November 17, 2025
同時，官方也釋出了一支 7 分鐘的紀念影片，開頭由 Gumayusi 親自說明要開啟新的篇章，踏上另一段證明自己的旅程，而後半部則是自己 T1 生涯的 Highlight 時刻。
我曾經說過，T1 才是最優秀的選手應該在的地方。不知不覺中，我加入 T1 已經快七年了。從我開始職業生涯的那一刻起，我的目標就從未改變，那就是成為世界上最好的選手。一路走來，經歷了了許多曲折，也曾有過搖搖欲墜的時刻，但我始終堅持不懈，決心在 T1 取得一番成就。
正因如此，我們在 LCK 聯賽中保持不敗，贏得了世界賽三連冠，我被評為總決賽 MVP，我們鞏固了 T1 王朝，我也證明了自己是世界上最好的 ADC 之一。感謝與我共度了每一刻的隊員， 感謝所有支持我的粉絲，感謝所有以 T1 之名工作的人，真的非常感謝。
現在，我將離開 T1，開啟新的篇章，踏上另一段證明自己的旅程。離開一個如此熟悉和親近的地方真的很難，踏入新的領域也伴隨著壓力，但只要還有粉絲相信我，我就不會停止。
對我來說，T1 一直代表著驕傲。
目前則有外媒爆料指出，「Peyz」將加入 T1 取代 Gumayusi 的位置，但一切消息仍以官方為準。
[SOURCES] AD Carry Peyz 🇰🇷 is set to join T1 🇰🇷
He will replace three-time World Champion Gumayusi 🇰🇷
Report by @anonimotum @LEC_Wooloo 🔽 https://t.co/Ucqr8Xy3kV
— Sheep Esports (@Sheep_Esports) November 17, 2025
