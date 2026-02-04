《英雄聯盟》T1 CEO談選擇Peyz當新下路原因，揭連續兩年留不下冠軍成員關鍵因素

在去年《英雄聯盟》的轉會期中，全球轉會市場最重磅的消息之一就是韓國 LCK 賽區的傳奇戰隊 T1 在成功締造《英雄聯盟》世界大賽三連霸之後，卻沒有成功留下三連霸功臣 Gumayusi，反而決定從中國 LPL 賽區的 JDG 戰隊簽回 Peyz，組成今年賽季的陣容。而最近 T1 CEO Joe Marsh 接受訪問時就表示，從眾多選擇中簽下 Peyz 的原因是因為「最符合團隊發展方向」，因此才將他帶回韓國。

(Credit:LCK)

日前 T1 CEO Joe Marsh 接受國外 Youtube 頻道 dGon Esports 的專訪，聊到了去年的轉會期中是如何選擇簽下新下路 Peyz 的。Joe Marsh 表示，在確定無法留下 Gumayusi 後，當時的轉會市場上其實還有於 HLE 合約到期的 Viper、二隊下路 Smash 等人，也激起了許多討論。不過，後來 T1 認為，Smash 的比賽風格非常契合他們的團隊特質，並且也能讓輔助 Keria 拿出更多英雄。

同時，Joe Marsh 也提到，Peyz 非常渴望加入 T1 、也願意簽下三年長約的態度讓他們一拍即合，Joe Marsh 就表示，這點對 T1 戰隊來說非常重要。並且，他也舉 Oner 在去年生日時提前續約到 2028 年的例子表示，現在他們更傾向於會與選手提前續約與簽下長約，因對對 T1 來說，長約就代表了「穩定性」，並且也透露，其實在生日當天宣布提前續約的消息是 Oner 的主意，「他的市場嗅覺真的很敏銳！」

並且，Joe Marsh 似乎也提及了 T1 連續兩年在拿下世界冠軍後沒有成功留下奪冠成員的原因：「當然希望盡力維持陣容，但受到 SFR 限制，即便繳納奢侈稅，俱樂部的可操作空間確實被限制，有時候也會無計可施。」，因此這些限制或許也是 T1 連續兩年無法留下前上路 Zeus 與下路 Gumayusi 兩位世界冠軍選手的原因。畢竟對於背後是韓國電信業領頭羊 SK Telecom 與美國媒體巨鱷 Comcast 的 T1 戰隊來說，繳納奢侈稅應該也只是小菜一碟。