《英雄聯盟》T1 Doran成最老奪冠上路！冠軍造型要粉絲「3選1」

《英雄聯盟》T1 擊敗 KT 再度拿下 2025 年世界冠軍，除了 Faker、Oner、Gumayusi、Keria 四人達成三連冠霸業之外，最高興的可能是隊中上路 Doran 了，而他在賽後也跟 Keria 一樣興奮的發文，問粉絲「第一個造型」該選什麼角色，選項包含：安比薩、古拉格斯、卡蜜兒以及其他。

世界賽最老奪冠上路（圖源：LoL Esports）

廣告 廣告

在去年上路 Zeus 離隊後，最終由 Doran 補進這個重要的位置，雖然一路上遭受不少質疑，在對上 KT 的最後一場似乎也疑似太亢奮而不斷送頭，不過最終仍跟隊友們合力拿下了自己的第一次世界冠軍，他賽後在自己的 Instagram 帳號發文問第一個造型該選什麼，而至截稿為止，他這次表現最亮眼的英雄「安比薩」獲得了最高票，而古拉格斯雖然打得也不錯，不過投票反而不如卡蜜兒多，因此很可能最終就會鎖定安比薩成為他自己個人的第一個造型。

多蘭的首個冠軍造型三選一（圖源：Doran IG）

同時，今年 25 歲的 Doran 也創下一個紀錄，那就是歷屆世界賽奪冠的上路中年紀最老的，超越 S5 的 Marin 24 歲，以及 S11 的 Flandre 23 歲、S9 的 GimGoon 23 歲、S8 的 Duke 23 歲。