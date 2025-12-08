《英雄聯盟》T1 Faker首談Gumayusi離隊，本人曝加入HLE原因：他們給了我尊重

《英雄聯盟》攸關明年亞運名額的 KeSPA Cup 目前正火熱進行中，包含 T1、HLE 等隊伍都以一軍陣容出戰，並在 Disney+ 獨家直播，而在期間 Faker、Gumayusi 也接受訪問，分別被問到對於姑媽離去的感想，以及姑媽為何選擇 HLE 的原因。

Faker、Gumayusi 除了是前隊友外，還是叔侄關係！（圖源：LoL Esports）

雖然 T1 日前有飛往歐洲參加紅牛盃，但這次的 KeSPA 盃更為正式，也是下路從 Gumayusi 換成 PeyZ 後的首場正式賽事，Faker 在期間接受韓國媒體訪問，談到了 Gumayusi 的離去時表示：「我將無法再和一直在隊上努力的Gumayusi一起比賽了。真的很遺憾，但我希望未來他能在其他隊伍取得好成績。另外，如果我們有機會在比賽中作為對手相遇，那會很有趣。」而他也為轉隊 HLE 的 Gumayusi 打氣：「Fighting！」

同樣地 Gumayusi 也於前日接受訪問，對於最後為何會選擇加入 HLE，他說明：「首先，在我整個職業生涯中，我一直在思考自己接下來應該追求什麼目標。HLE 對我展現了尊重，而我正是被這一點所吸引。再加上考量其他因素，HLE 是一支各方面都沒有缺陷的隊伍，所以我決定與 HLE 一起前進。」