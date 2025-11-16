《英雄聯盟》T1 Gumayusi從被輪換到FMVP！姐姐畫漫畫暖心告白：你值得這一切掌聲

2025《英雄聯盟》世界大賽最後由 T1 以 3：2 擊敗 KT，成就史無前例的三連霸王朝。而對於 T1 傳奇中路 Faker 與打野 Oner、下路 Gumayusi 與輔助 Keria 等四位選手來說，他們也在開始合作的五年之中寫下了一次四強與一亞三冠的偉大成就。特別是對於下路 Gumayusi 而言，2025 年職業賽季對他來說真的跟洗三溫暖一般，去年幫助隊伍達成連霸的他今年卻面臨與二隊下路 Smash 的輪換風波，最後才贏回自己的先發位置，與隊伍征戰國際大賽達成了三連霸。昨（15）天 Gumayusi 的姐姐也特別將弟弟今年的經歷畫成了漫畫，並且也感性告白弟弟：「能夠再次相信你真的很幸福！」

(Credit:LOLEsports)

雖然 T1 下路 Gumayusi 在去年的《英雄聯盟》世界大賽上用非常亮眼的精采表現，幫助隊伍逆轉 BLG 成功拿下了二連霸，但從今年第一賽段開始，T1 的教練團隊卻選擇提拔二隊下路 Smash 進入一軍陣容與 Gumayusi 輪換，也引起了許多討論與風波，後來 T1 CEO Joe Mash 強勢介入讓 Gumayusi 重回先發的決定也引起許多粉絲質疑高層如此強勢介入隊伍決策是否正確。

但隨著在今年的中後段賽季 Gumayusi 重回首發，也讓他能逐步找回自己二連霸時的狀態，最後到了今年的世界大賽上證明 T1 這個決定是正確的，最後才能與 Doran、Faker 等其他四名隊伍一起，替隊伍寫下《英雄聯盟》史上史無前例的三連霸成就。

而昨（15）天 Gumayusi 的姐姐也特別將弟弟今年碰到輪換風波時的心情畫成了漫畫，漫畫中表示雖然Gumayusi 當時告知家人這個消息時也只淡淡地說「我沒事，不要擔心。」，但姊姊仍然覺得，「和必須跨越重重考驗的 Gumayusi 相比，自己的人生好像太平靜了。」，她也提到，最心痛的是看到一直以來都很有自信的 Gumayusi 因為輪換開始懷疑了自己，但也表示粉絲們的溫暖應援也給 Gumayusi 很大的力量，並在最後暖心寫下：「能夠再次相信你（Gumayusi）真的很幸福！」

許多網友紛紛也表示：「Gumayusi 真的辛苦了！」、「畫的好好」、「好友愛的家庭」，而在經歷過輪換風波，但最後依然與隊友一起成功三連霸、還拿下世界大賽的 FMVP 後，或許對 Gumayusi 來說他也已經用最完美的方式證明了自己值得 T1 的先發地位，並且也有爆料消息，稱 Gumayusi 的父親要求 T1 必須在 Gumayusi 的新合約中加入「保護選手」條款，似乎就是為了輪換風波這種事情不會再發生。