《英雄聯盟》T1 Keria找AI討論出裝？打贏HLE受訪：效果真的不錯

隨著這幾年 OpenAI、Google 等科技巨頭掀起了 AI 狂潮，幾乎在生活的每個角落我們都在探索，有沒有機會透過 AI 的協助與建議能讓我們的生活過得更輕鬆、更有效率地完成事情。而對於《英雄聯盟》的職業選手們來說，每場比賽的出裝選擇往往也都很可能是左右勝負結果的關鍵原因，因此常常會花很多心力研究，沒想到，現在的 AI 似乎已經發展到能給出很好的出裝建議了。日前世界冠軍三連霸戰隊 T1 讓一追二擊敗 HLE 拿下今年賽季首勝後，輔助 Keria 就表示他比賽中的出裝就有與教練討論並尋求過 AI 建議，結果最後的出裝效果竟然真的還不錯。

(Credit:LCK)

在日前《英雄聯盟》世界冠軍三連霸戰隊 T1 在 LCK Cup 的第一場比賽成功讓一追二擊敗 HLE 之後，輔助 Keria 也接受了媒體訪問，聊到了這場比賽的選角思路。Keria 表示，在準備這場比賽時他們覺得功能型輔助是這個版本比較強勢的選擇，不過隨著維爾戈這類可以切入陣型、抓死輔助的英雄又再度強勢，整體的陣容搭配又變得非常重要了，可能就只有特定的下路英雄組合才能有好效果。

並且，Keria 也指出，除了英雄選擇外，出裝選擇也必須重新進行思考。他就分享，例如第一局比賽他與 Peyz 的米里歐-路西恩組合，在比賽前他就與教練跟隊友們不斷討論符文與出裝規劃。Keria 也表示，這個過程中他們也有加入 AI 的建議，希望能知道哪種出裝模式比較強、也更快達到他們需要的效果。

而在經過反覆測試後，他們發現新裝備「破曉之核」提供的 16% 治療及護盾強度與被動「曙光」真的很不錯，所以就這麼選了。並且，AI 似乎真的能在這種《英雄聯盟》頂尖選手的討論中給出很好的建議，Keria 就坦言：「這幾乎可以說是我們與 AI 一起花一個小時研究出來的。」，也讓人感到意外，沒想到在如此專業的領域中，AI 竟然已經真的能給出能用上的建議，幫助討論。