《英雄聯盟》T1 Oner親曝世界賽為何不會蒙多！開場躲草叢「真的在看技能」粉絲笑瘋

2025《英雄聯盟》世界賽 T1 在與 AL 決勝局掏出打野蒙多醫生一角在後續引爆不少熱議話題，而 Oner 在昨晚公布合約消息前台與粉絲互動談到了為什麼他不會蒙多醫生，更證實「開場蹲在草叢」還真的就是在偷看技能說明，引起粉絲爆笑。

真的在看技能啦（圖源：LoL Esports）

T1 當時在賽後公布選角語音 Oner 真的沒玩過蒙多醫生引起熱議，教練與 Faker 還當場現場教學，而 Oner 昨日實況談到為什麼不會蒙多醫生，他解釋在訓練賽中除了 G2 的 SkewMond 選手之外，根本一個人都沒用過蒙多醫生，而 SkewMond 在 LEC 本來就是會選蒙多醫生的人，因此 T1 內部也只是覺得「哇 這個人蒙多玩得真好」，認為這是只有 SkewMond 會選的角色而已，所以才根本沒有練。他也透露，當時選角 Faker 其實有教他要出振奮盔甲，但當時講話的人太多了，所以沒聽到。

廣告 廣告

而在語音曝光後，Oner 也被抓包開場時在草叢中停了 30 秒完全沒動，他大方承認：「對，我那時候就躲在草裡看蒙多的技能，這是真的」，引起粉絲爆笑：「竟然是真的」、「AL 不要看他實況」、「蝦仁豬心」、「本人證實也太好笑」、「窩不知道」、「AL 竟然輸給這種的」。

此外，Oner 也在實況中透露了自己的冠軍造型順位，第一想選的是趙信，第二是潘森，第三則是蒙多醫生或夜曲。