《英雄聯盟》Talon真的倒了！欠薪原因曝光...已從官方聯賽中除名

《英雄聯盟》曾拿過多屆聯賽冠軍的 PSG Talon（Talon Esports）今年八月時爆出戰隊老闆借錢未還事件，當時在連日延燒後最後以順利還款落幕，沒想到公司的財務狀況並沒有解決，昨日起就傳出隊伍欠薪工作人員、實況主與選手的消息，今日《英雄聯盟》官方公告，已決定終止與 Talon 之間的合作協議，並將該隊從聯賽中除名。

沒想到台港澳多屆冠軍竟然是以這種方式收場（圖源：LoL Esports）

原本為旗下實況主的 ZOD 昨日開頭爆料，自己的薪水與商案合計 70～80 萬元都未收到，戶頭只剩一點錢，後續隊伍選手 Maple、Karsa 等人也現身聊天室，側面證實隊伍欠薪。而 Talon 也在昨日同步撤下 PSG 的冠名頭銜，恢復成 Talon Esports。

廣告 廣告

今日 LCP 率先爆雷 Talon 將被移出 LCP 賽區，後續正式公告：

Riot Games 已決定終止 Talon 與《英雄聯盟》太平洋職業聯賽（LCP）的合作協議，並將該隊從聯賽中除名。此決定是因 Talon 未能依照聯賽標準運作，尤其是在支付給選手與教練的款項方面出現重大延遲。

在得知 Talon 延遲支付選手款項及其他財務問題後，Riot Games 與該隊持續密切溝通，並多次延長期限，以給予戰隊展示組織可持續性及解決財務問題的空間。但最終，Talon 未能如期達成要求，因此無法繼續參與 LCP。

受影響的選手與教練已獲通知，並可在自由選手市場期內探索我們電競生態系中的其他機會。

Riot Games 正在尋找接替 Talon 於 LCP 席次的隊伍。我們將在程序完成後公布最新消息。

我們理解 Talon 及其選手所面臨的困難處境，並感謝大家在這段過渡期，對於所有相關單位的理解與耐心。

而 Talon 則是在自己粉專公告將正式退出《英雄聯盟》賽事，目前面臨財務困難原因為融資延宕數月，原定今年更早完成的資金進度，因延誤而嚴重影響了整體電競業務的運作。此外，《特戰英豪》方面也公告 Talon 退出賽事，正在尋找替補隊伍。