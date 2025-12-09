《莎木4》預告影片曝光？開發商澄清「是假的」：考慮採取法律行動
開放世界動作冒險遊戲《莎木》系列最新作品，最新作品是由製作人獲得 SEGA 授權後，以 YsNet 公司名義展開募資，最終在 2019 年上市的《莎木3》。如今時間已經過去 6 年多，許多玩家都在好奇 4 代是否有機會推出。而最近，網路上流傳一段疑似《莎木4》的開發中洩露影片，引發玩家熱烈討論。但對此 Ys Net 迅速發表官方聲明，鄭重澄清該影片與公司毫無關聯，並且表示不排除採取法律行動。
網路上一段疑似《莎木4》的洩漏影片，影片展示了疑似主角芭月涼在道場練拳、玩街機...等，以及一些街景畫面，底下還寫上 Ys Net 和 SEGA 的名稱，但這些內容很快就被證實為虛假資訊。開發商 Ys Net 迅速在社群上發表聲明，澄清該影片與公司毫無關聯，並非官方製作的內容。
Ys Net 指出，這段偽造的預告片很容易誤導大眾，讓觀眾誤以為這是官方正式公開的續作資訊。由於該影片嚴重損害了相關公司的權益，Ys Net 強調目前正在準備採取相應的對策，其中包含考慮對影片上傳者採取法律行動，以維護公司名譽並遏止不實謠言的散播。
雖然系列製作人鈴木裕過去曾在多次訪談中表達製作續作的意願，並有過想法讓《莎木4》更親民、更容易上手，但目前官方並還沒有正式公開任何關於《莎木4》的消息。這次假影片風波雖然讓部分期待續作的粉絲感到失望，但也再次代表了該系列在玩家社群中仍保有相當高的人氣。
— YS NET Inc. (@YSNET_Inc) December 8, 2025
其他人也在看
《吸血鬼倖存者》引領風潮！社群盼為「倖存者類型」加入專屬Steam標籤
從《吸血鬼倖存者》（Vampire Survivors）在 2022 年爆紅後，這類結合自動射擊和 Roguelite 元素的遊戲在近年來如雨後春筍般湧現，但這類遊戲卻沒有統一的正式名稱。雖然許多玩家習慣稱之為「吸血鬼倖存者類」（Survivors-like）、，但在 Steam 上，這些作品仍被迫歸類在「動作 Roguelike」或「彈幕射擊」等較為籠統的標籤，不像同樣近幾年崛起的「撤離射擊」有獨立標籤，導致玩家難以精準的去搜尋到同類型的遊戲。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
《FF7》克勞德「毀滅劍」原本重製版要被刪除？總監解釋：因為太不真實
《Final Fantasy 7》（FF7）系列中，主角克勞德手中那把「毀滅劍」（Buster Sword），可以說是整款遊戲最具代表性的武器，擁有過 3 代主人，從最初安吉爾傳給札克斯，之後札克斯戰死才交給克勞德，毀滅劍在動畫《FF7:降臨之子》也演出最終歸宿，因為損壞的關係，放在艾莉絲常去的教堂旁成為紀念碑。而最近《FF7》遊戲總監濱口直樹，就在採訪中透露，他們曾經想要在重製版中換掉克勞德的毀滅劍。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
Xbox獨佔遊戲跨PS5是靠索尼推動的？全要感謝《微軟模擬飛行》太好玩
Xbox Game Studios 旗下《微軟模擬飛行2024》（Microsoft Flight Simulator 2024）在今日（８）正式登上 PS5 平台。而最近，《微軟模擬飛行》系列負責人 Jorg Neumann 在外媒採訪時透露，將《微軟模擬飛行2024》帶上 PS5 平台的構想，其實剛開始是由他本人提出的，但最後是索尼主動聯繫才成真。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
台南火車站站前廣場年底開工 3.45億打造更安全便捷轉乘節點
台南火車站前廣場將展開大規模改造工程。台南市交通局宣布，已獲內政部國土管理署「永續提升人行安全計畫」經費補助，即將啟動「台南火車站站前轉乘設施、人行廣場及交通環境改善工程」，預計於今（2025）年底正式開工，完工後將大幅改善車站周邊步行空間、轉乘效率與交通動線，為城市門戶帶來全新風貌。住展房屋網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
IEEE會議在台舉辦 中華電：加速邁向6G、AI時代
（中央社記者江明晏台北9日電）全球通訊指標會議IEEE GLOBECOM 2025在台舉辦。中華電信董事長簡志誠表示，在5G建設基礎上，中華電加速邁向6G與AI新時代，以「海地星空」網路結合AI原生網路與全光化基礎設施，盼台灣在次世代通訊競局中，占據關鍵位置。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
Apple Fitness+健身服務12/15登台 月付150元享12種體能訓練課程
美商蘋果近日宣布，「Apple Fitness+」健身與身心健康服務將於12月15日在台灣及其他27個國家地區推出，這是該服務自五年前推出以來規模最大的一次擴展計畫。太報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
《鏈鋸人 蕾潔篇》搶先上架串流！台灣兩平台在家也能心痛爆擊
劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》從今年 9 月 24 日在台灣上映已兩個半月，雖然目前仍然在電影院能夠看到，不過已經在 12 月 9 日正式上架串流平台，但並非一般觀眾熟悉的 Netflix、HBO MAX 等，而是所謂的「搶先看」，目前在 MyVideo、Hami Video 都能購買與租借到，讓一些人可以在家也能先心痛爆擊！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
OpenAI與德國電信合作，計畫2026年推人工智能AI服務
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，OpenAI與德國電信合作，將於2026年開始推出人工智能AI服務。德國電信將在全公司範圍內引入ChatGPT Enterprise。德國電信還將更深入地在網路營運和員工助手中使用AI。財訊快報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
日本7.5級強震！赴日「必下載1款APP」掌握即時警報
生活中心／張予柔報導日本青森縣外海8日深夜發生規模7.5的強震，強烈的搖晃造成多處建築物受損，傷患陸續送醫，也讓鄰近地區陷入不安。對此，有網友分享，外國旅客若在日本遇上突發狀況，其實可以善用日本政府觀光局推出的App「Safety tips」，不但支援多國語言，也能即時接收地震、海嘯與天氣警報，成為不少觀光客的重要安全工具。民視 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
AI攻擊將工業化？2026資安三大警訊曝光
【記者趙筱文／台北報導】企業全面導入AI、流程自動化、多雲架構的同時，也把資安風險同步推向新臨界點。趨勢科技今日公布2026年資安年度預測報告指出，AI正從輔助工具邁向高度自主的「工業化」階段，使攻擊者擁有前所未見的自動化能力；多雲、供應鏈與內部治理缺口將成為威脅擴散的關鍵環節，企業若無法掌握自身攻擊面，恐讓AI成為反向滲透的跳板。壹蘋新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
IEEE GLOBECOM國際會議在台登場 中華電信大秀6G研發、AI智慧應用
全球通訊領域最具規模與指標性的旗艦國際會議IEEE GLOBECOM 2025於9在台召開，匯聚中華電、遠傳、聯發科、和碩、華為、高通、耀登、是德等國內外廠商逾千位國際專家學者與產業領袖，共同探討6G前瞻技術與AI智慧應用。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
IEEE GLOBECOM登場 聯發科技術長周漁君任會議主席
（中央社記者張建中新竹9日電）全球通訊學術會議2025 IEEE Global Communications Conference在台北舉行，由聯發科執行副總經理暨技術長周漁君擔任主席，聯發科亦受邀在年度論壇進行主題演講，並有4篇論文入選發表。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
Konami獻上祝福！知名「Hajime社長」獲贈全球唯一《遊戲王》結婚紀念卡
日本知名 YouTuber「Hajime 社長」（はじめしゃちょー）日前收到了一份來自 Konami 官方的驚喜大禮，為了祝賀他新婚快樂，官方居然特別製作了一張全球獨一無二的《遊戲王》紀念卡牌送給他。收到禮物的 Hajime社長難掩興奮之情，在個人社群 X（推特）上分享了這張特製卡片。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前 ・ 1
創新AI技術加持！Sony Alpha 7 V來了 強大功能、價格一次看
Sony今(9)日正式在台推出備受期待的Alpha 7全片幅可交換鏡頭式數位相機系列第五代機種： α7 V (型號:ILCE-7M5)，搭載全新開發的部分堆疊Exmor RS™ CMOS感光元件，具備約3,300萬有效像素，內建整合了最新α™系列AI處理元件的BIONZ XR2™影像處理器，全面提升即時辨識自動對焦、即時追蹤及色彩準確度等表現；此外，亦新增支援30 fps連拍無黑屏和4K 120P三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
iOS、Android 換機體驗有望改善，廠方將提升系統級整合
iOS 和 Android 間的壁壘近期似乎有鬆動跡象，繼 AirDrop「開放」之後，兩大平台間的換機體驗可能很快也將有明顯改善。Yahoo Tech ・ 3 小時前 ・ 發起對話
跳船前回心轉意？蘋果自研晶片核心人物 Johny Srouji 稱其「目前沒有打算離開」
蘋果近期似乎正在經歷 Tim Cook 時代最嚴重的高層震盪，在過去十天內，密集傳出了高管離職、退休、跳槽的消息。Yahoo Tech ・ 15 小時前 ・ 2
MKBHD手機獎揭曉！iPhone17奪年度最佳 最雷竟是它
【記者趙筱文／台北報導】知名科技YouTuber Marques Brownlee（MKBHD）公布2025年智慧手機年度大獎，Apple在10個獎項中拿下4項，從最佳設計到年度手機都有，但同時也包辦「最雷手機」的不名譽位置，反映今年手機市場競爭激烈、差距逐漸趨同。壹蘋新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
小島秀夫恐怖新作《OD》玩家可能不會愛？本人受訪：從根本改變了遊戲方式
小島秀夫接受日媒專訪，談到最新製作中的遊戲《OD》以及《Physint》，認為《OD》可能不會受到各位玩家的喜愛，因為這款作品讓他徹頭徹尾的改變製作遊戲的方式，他製作過不同於市場的遊戲風格，而這款跟以前如《死亡擱淺》那樣更加與眾不同。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
陳玉珍"助理費除罪化"修法"統籌運用" 助理群起炸鍋
政治中心／綜合報導國民黨立委陳玉珍提修法，要把民代助理費除罪化，明定助理費由立委及議員"統籌運用"、而且"免檢附單據核銷"，引來助理們炸鍋，認為自己的待遇會成為立委的私房錢、不受法律保障，還醞釀週五號召百人抗議，但陳玉珍立場強硬，說這不是最終版本、可以討論怎麼修法、但不會撤案。民視 ・ 2 小時前 ・ 1
《半導體》聯發科領軍2025 IEEE GLOBECOM秀6G與永續通訊技術領導力
【時報記者王逸芯台北報導】全球通訊領域頂尖旗艦學術會議2025 IEEE Global Communications Conference（2025 IEEE GLOBECOM）以「永續通訊，智慧無所不在（Sustainable Communications for Ubiquitous Intelligence）」為主題，於2025年12月8日至12日在台北盛大舉行。聯發科（2454）今年不僅擔任大會主席，亦受邀於年度論壇發表主題演講、主持產業論壇、分享產業報告，同時共有四篇論文入選發表，另有一項主題獲邀進行示範教學，展現其在全球通訊技術領域的深厚實力。 聯發科執行副總經理暨技術長、同時也是今年大會主席的周漁君博士表示，未來十年，行動通訊將圍繞智慧化、個人化與永續發展三大核心驅動前進，持續推動更高速、更大容量與更全面的網路涵蓋能力。運算、感測與通訊技術的整合，以及對隱私與資安的重視，將成為沉浸式個人化體驗的關鍵。2025 IEEE GLOBECOM匯聚全球頂尖專家，促進技術交流與國際合作，有助掌握6G新世代通訊技術脈動與產業趨勢。 在會議活動中，聯發科無線通訊技術本部群資深本部總經理時報資訊 ・ 1 小時前 ・ 發起對話