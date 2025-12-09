《莎木4》預告影片曝光？開發商Ys Net澄清假造，考慮採取法律行動

開放世界動作冒險遊戲《莎木》系列最新作品，最新作品是由製作人獲得 SEGA 授權後，以 YsNet 公司名義展開募資，最終在 2019 年上市的《莎木3》。如今時間已經過去 6 年多，許多玩家都在好奇 4 代是否有機會推出。而最近，網路上流傳一段疑似《莎木4》的開發中洩露影片，引發玩家熱烈討論。但對此 Ys Net 迅速發表官方聲明，鄭重澄清該影片與公司毫無關聯，並且表示不排除採取法律行動。

仍有許多粉絲期待莎木續作。（圖源：Shenmue III）

網路上一段疑似《莎木4》的洩漏影片，這段影片展示了疑似主角芭月涼在道場練拳、玩街機...等，以及一些街景畫面，底下還寫上 Ys Net 和 SEGA 的名稱，但這些內容很快就被證實為虛假資訊。開發商 Ys Net 迅速在社群上發表聲明，澄清該影片與公司毫無關聯，並非官方製作的內容。

廣告 廣告

Ys Net 指出，這段偽造的預告片很容易誤導大眾，讓觀眾誤以為這是官方正式公開的續作資訊。由於該影片嚴重損害了相關公司的權益，Ys Net 強調目前正在準備採取相應的對策，其中包含考慮對影片上傳者採取法律行動，以維護公司名譽並遏止不實謠言的散播。

雖然系列製作人鈴木裕過去曾在多次訪談中表達製作續作的意願，並有過想法讓《莎木4》更親民、更容易上手，但目前官方並還沒有正式公開任何關於《莎木4》的消息。這次假影片風波雖然讓部分期待續作的粉絲感到失望，但也再次代表了該系列在玩家社群中仍保有相當高的人氣。