《萬中選一》影評：在好人或壞人之前、他們是人

萬中選一

【文 / 黃以曦】Apple TV+ 最新美劇影集《萬中選一》是當前影視界的重磅大事，因為它來自《絕命毒師》和《絕命律師》主創文斯吉利根，是吉利根在「絕命宇宙」後新一部原創作品，擔綱主演的是之前在《絕命律師》飾演小金的瑞雅希洪。

原片名「Pluribus」已提示了故事構想和野心，Pluribus是拉丁文，指「眾多」或「由眾多組成」，或可譯為合眾為一、萬眾一心。劇情設定在某一天，整個地球的人類被整合為單一靈魂；人們仍以原本身體行走說話，但這時的他們俱只是堪被差遣使用的「個體」，全世界仍有十三個人因為不明原因未被納入。主角卡蘿即是其中之一。

《萬中選一》Apple TV提供

雖是恐怖片類型，卻與我們熟悉的「恐怖」大異其趣，這個壓倒性的群體是友善且充滿耐心的；當世界合眾為一，再也沒有分岐與衝突，剩下的就只是祥和平靜。它（們）招呼著卡蘿，要她慢慢考慮加入，並提供一切所需，隨傳隨到。它（們）是忠心的管家、博學且精通一切的專家，是無所不能的神燈精靈。

為什麼卡蘿那麼憤怒，抵死不從？原因只有一個，就是她不願失去「我」，獨一無二、與誰都不同、有交流也有誤會、願意某程度敞開卻有更多秘密、有意志、做選擇、懷抱私密情緒、無論對或不對都將由自己去承擔、也將形塑唯有自己能夠記得與理解的記憶和夢境……那樣的「我」。

《萬中選一》Apple TV提供

《萬中選一》的設定很直白，直白到讓我們驚覺怎麼沒人發揮過這個點子，即是在由網絡建構的當下、在為社群媒體、大數據、AI所漫淹的此刻，人們一個接一個被吸納進某更大的整體，切割於網絡，就等同被放逐。不浸淫社群、缺乏關鍵字、逃離AI撲天蓋地的演算，幾乎已不可能。

半推半就地，人與人越來越相像，因為沒有連結就沒有力量，連結越大也將力量越大，就這樣直到瓦解、消滅所有自願或非自願的獨行者。

《萬中選一》Apple TV提供

抽離地看這情境，會意識到那科幻而恐怖的本質。《萬中選一》講的就是這樣的故事。2025年的今天，我們或還會陪卡蘿踏上這個對抗的旅程，因為我們多多少少還記得、還珍惜，曾有個輪廓鮮明的「我」；但或許不用多久之後，我們將換站在另一邊，好奇著卡蘿徒勞又莫名的掙扎。

影集至今只進行到一半，它所受到的矚目既然是來自主創文斯吉利根，我們就不得不回頭去看《絕命毒師》與《絕命律師》驚人卻也古怪的成功。

《萬中選一》Apple TV提供

那是兩個互相延續、卻彼此獨立的故事，前者講化學老師變冰毒大師，後者講滑頭律師，主人翁或者狂妄殘酷，或者滑溜不受控，乍看不討喜，卻從最開始直到最後，都以他們的真實和複雜擄獲了我們。他們的夢想之成真與破滅、他們的對世界的渴望之獲得承諾後又被背叛，在好人或壞人之前，他們是人。

這兩部影集在好看的情節起伏之餘，每一回都催促著我們去立體地感受他們內在美麗又神秘的糾結，那反過來指出的即是我們自身的深刻。

《萬中選一》Apple TV提供

可這個曲折、無效也無效率的東西，是「萬眾一心」的大統合不會要的。靈魂的碰撞太棘手，世界要怎麼快樂推進？……所以卡蘿不要快樂。可那你呢？

《萬中選一》也令我想起我深愛的另一部影集，達蒙林德洛夫主創的《末世餘生》（The Leftovers），故事講述在一夜間，世界少了一半的人，剩下來的人必須去理解、相處於那個曾經存在過、此刻卻消失了的空白。

《萬中選一》Apple TV提供

我理解卡蘿的憤怒和欲撥亂反正的急切，但在科技已然越過了一個又一個奇異點的此刻，我好像更多的是《末世餘生》中留下來的人的困惑與多愁善感。卡蘿正在號召沒有被吸納的另外十二個人，那裡也會有像我這樣慢慢放棄解離的人嗎？

